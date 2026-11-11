Fernando DDI, pernambucano campeão mundial com a Seleção Brasileira, recebe Medalha Rei Pelé

O ex-atleta de futebol de areia foi homenageado pela Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta quarta-feira (11),

Fernando DDI, com a Medalha Rei Pelé, concedida pela Câmara dos Deputados, em Brasília (Genilson Frazão)

O pernambucano Fernando Luiz de Oliveira Valença, conhecido como Fernando DDI, recebeu, nesta quarta-feira (11), em Brasília, a Medalha Rei Pelé, concedida pela Câmara dos Deputados. Campeão mundial de futebol de areia com a Seleção Brasileira, o ex-atleta foi reconhecido pela trajetória no esporte e pelo trabalho de inclusão social realizado à frente do Instituto Geração 4, organização fundada por ele em 2011.

A honraria reconhece personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento, a promoção e a democratização do acesso ao esporte, especialmente entre pessoas em situação de vulnerabilidade social. A homenagem foi concedida a partir de indicação do deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE).

Com mais de 100 partidas disputadas pela Seleção Brasileira de Futebol de Areia, Fernando DDI construiu uma carreira de destaque na modalidade. Entre os principais feitos está a conquista da Copa do Mundo FIFA de Beach Soccer de 2017, disputada nas Bahamas, quando integrou a equipe brasileira campeã mundial.

Fora das quadras, o pernambucano passou a dedicar parte de sua trajetória à transformação social por meio do esporte. O Instituto Geração 4 desenvolve atividades voltadas à educação, inclusão e desenvolvimento humano. Atualmente, segundo o levantamento divulgado pela organização, o projeto impacta mais de 2 mil famílias em diferentes municípios de Pernambuco.

A iniciativa oferece oportunidades a crianças e adolescentes por meio de atividades esportivas, acompanhamento psicológico, suporte nutricional e ações educacionais. O trabalho busca utilizar o esporte como ferramenta de formação e ampliar o acesso a oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade.

Ao comentar o reconhecimento, Fernando DDI destacou a importância da homenagem e a relação entre sua trajetória esportiva e o trabalho social desenvolvido pelo instituto.

“Receber a Medalha Rei Pelé é motivo de muito orgulho e carinho. O esporte e o social representam hoje a minha vida inteira. É uma alegria trazer mais essa conquista para Pernambuco e receber um reconhecimento que valoriza não apenas a relevância do esporte, mas também seu papel na transformação social”, afirmou.

O deputado federal Felipe Carreras também ressaltou a trajetória do ex-atleta e o impacto do trabalho desenvolvido em Pernambuco. Para o parlamentar, a homenagem reconhece não apenas as conquistas de DDI dentro de campo, mas também sua contribuição para a sociedade.

Fernando DDI ainda fez questão de dividir a conquista com os profissionais que atuam diariamente no Instituto Geração 4, destacando o papel da equipe na continuidade do projeto.

“Embora eu esteja recebendo essa medalha, faço questão de destacar toda a equipe do Instituto Geração 4. São profissionais empenhados e comprometidos, que trabalham diariamente para transformar a vida dessas crianças. Por isso, deixo meu grandioso parabéns a todos que fazem parte dessa instituição. Essa conquista também é de cada um deles”, reforçou.