Diego Higa participa da segunda edição do Recife Drift Show

Evento será realizado nos dias 28 e 29 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções, e contará com mais de 20 veículos

Diego Higa, piloto de automobilismo (Reprodução/@diegohiga)

Olinda receberá, nos dias 28 e 29 de novembro, a segunda edição do Recife Drift Show. O evento será realizado na área externa do Pernambuco Centro de Convenções, e terá como uma das principais atrações a participação do piloto Diego Higa, octacampeão da SuperDrift Brasil. A programação também contará com apresentações de motociclistas, caminhão de drift, veículos elétricos, exposição de carros antigos e exóticos, além de experiências interativas para o público.

Com mais de 20 veículos confirmados, a edição de 2026 terá uma estrutura ampliada em relação à estreia, realizada em novembro do ano passado, no estacionamento do Geraldão. A expectativa da organização é receber aproximadamente 4 mil pessoas por dia, com atividades voltadas tanto aos admiradores do automobilismo quanto às famílias.

Além de Diego Higa, a lista de pilotos confirmados reúne Hélio Fausto, Gustavo Radical, Wilder Dias, Jeronimo Drift, Chico Horne, Dani Fontenelle, Natan Gomes e Julio Souza, idealizador e produtor do evento.

A participação de Higa é uma das novidades desta edição. O piloto conquistou oito títulos consecutivos da SuperDrift Brasil e venceu, em 2019, o reality de automobilismo e manobras radicais Hyperdrive.

Também foi campeão brasileiro de drift entre 2016 e 2019 e recebeu o Capacete de Ouro da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), em 2019.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla (ACESSE AQUI).

PROGRAMAÇÃO

A programação não ficará restrita às apresentações de drift. Entre as atrações anunciadas estão o Juninho Truck, com seu caminhão preparado para realizar manobras, o Pelotão de Batedores de Motocicletas do Exército e a Equipe081 Moto Show.

O público também poderá acompanhar as performances de Lucas Caetano, apresentado pela organização como o maior praticante de freestyle com monociclo elétrico do país. O grupo Louco das Minis levará miniaturas de carros, enquanto a equipe universitária ZABUMBAJA apresentará seu projeto de carro de corrida. A programação contará ainda com DJ Paulistinha e trio elétrico.

Idealizador da iniciativa, Julio César de Souza Pereira explicou que a proposta é aproximar o público de diferentes segmentos ligados ao universo dos motores e da engenharia automobilística.

“A principal proposta do Recife Drift Show é proporcionar um local onde os segmentos automotivo, mecânico, hoteleiro, de restaurantes e outros possam trazer o público e as famílias para mais perto do ronco dos motores e da engenharia por trás dessas máquinas fantásticas”, afirmou.

A ideia de realizar o evento em Pernambuco surgiu após Julio participar de uma apresentação de drift em Salvador. Piloto militar de helicópteros da Marinha do Brasil, prático de navios e piloto profissional de drift licenciado pela CBA, ele mora no Recife desde 2025 e identificou a oportunidade de trazer a modalidade para o estado.

Na primeira edição, em novembro de 2025, o evento recebeu aproximadamente 2,5 mil pessoas durante os dois dias de programação, com cinco carros da equipe BSB Drift, de Brasília. Para este ano, a organização ampliou o número de veículos e a estrutura.

“Com a boa receptividade de 2025, resolvemos ampliar a aposta e produzir um show muito maior e com mais atrações”, explicou o produtor.

A área externa de shows do Pernambuco Centro de Convenções possui aproximadamente 20 mil metros quadrados. Para receber o Recife Drift Show, a organização anunciou duas arquibancadas com capacidade conjunta para até 4 mil pessoas, camarote VIP para 250 pessoas por dia, boxes destinados aos pilotos e equipes, praça de alimentação e espaço para exposição de veículos.

O evento também contará com acesso para pessoas com deficiência, exposição de caminhões, motocicletas e carros antigos e exóticos, além de uma loja de veículos de micromobilidade elétrica. Entre as experiências disponíveis estão os karts de drift, veículos elétricos e a chamada Carona Radical.

O camarote VIP terá entrada exclusiva, visita aos boxes das equipes, banheiros climatizados, telão de LED e serviço gastronômico de catering, com participação de uma chef convidada do Rio de Janeiro. A estrutura também foi planejada para receber encontros profissionais e oportunidades de negócios.

Segundo a organização, os procedimentos de segurança seguirão os regulamentos da Confederação Brasileira de Automobilismo. A Federação Pernambucana de Automobilismo (FPEA), apoiadora do evento, ficará responsável pela verificação estadual do cumprimento das normas.

Apesar das apresentações, não haverá competição oficial. A programação será composta por performances de drift, motocicletas, caminhão e veículos elétricos.

A iniciativa também busca movimentar a economia local. De acordo com a organização, 50 quartos do Park Hotel já foram reservados para receber pilotos e integrantes das equipes. A expectativa é de impacto nos setores de hotelaria, gastronomia e serviços.

INGRESSOS

Entrada gratuita: crianças de até 12 anos, pessoas com deficiência (PCD) e pessoas com necessidades especiais (PNE), conforme as regras da organização.

Meia-entrada: adolescentes de 13 a 17 anos com carteira de estudante válida e com foto, pessoas a partir de 60 anos, um acompanhante por PCD ou PNE, professores da rede pública de ensino e profissionais do sistema público de saúde de Pernambuco, mediante apresentação da documentação exigida. A organização também informa previsão de meia-entrada para profissionais de enfermagem, conforme a legislação estadual citada.

Carona Radical: experiência restrita a adultos de 18 a 59 anos, sem as condições de saúde contraindicadas pela organização. A atividade não é permitida para gestantes, crianças, adolescentes, PCD e PNE.

Documentação: é necessário apresentar documento de identidade válido com foto. Crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis devem observar as exigências de autorização previstas pela organização.