Pernambucano: última rodada do Turno Forró define classificados e confrontos da próxima fase

Delegação do Central (Reprodução/Central SC)

A primeira fase do Campeonato Pernambucano 2026/2027 chegou ao fim neste domingo (8), com a realização dos seis últimos jogos dos Grupos A e B. As partidas definiram as posições finais das equipes nas chaves e os classificados para a próxima fase da competição, que agora entra em sua etapa eliminatória.

Pelo Grupo A, Fácilnet e Petrolina ficaram no empate sem gols, no Clementino Lima, em Lajedo, em confronto entre os dois líderes invictos da chave. Com o resultado, as equipes encerraram a primeira fase com 13 pontos cada, mas a Fera Sertaneja garantiu a primeira colocação por apresentar saldo de gols superior ao adversário.

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Na outra partida da chave, o Salgueiro conquistou a classificação ao vencer o Afogados, fora de casa, por 2 a 1, de virada. O Carcará saiu atrás no placar, com gol de Jefinho, mas reagiu com Matheus e Renato Silva para garantir a vitória. Com o resultado, chegou aos cinco pontos e assegurou a quarta colocação. O Afogados, que já estava classificado, terminou na terceira posição, com seis pontos.

No Estádio Paulo Coelho, em Petrolina, o 1º de Maio venceu o Ferroviário do Cabo por 4 a 2. Apesar do resultado positivo, a equipe não conseguiu alcançar a pontuação necessária para avançar à próxima fase. Com isso, os dois times encerraram suas participações na competição.

Pelo Grupo B, o Central confirmou a liderança com mais uma vitória. Jogando no Estádio Lacerdão, em Caruaru, a Patativa venceu o Belo Jardim por 2 a 1, com gols de Leandro Costa e Bruninho, e terminou a primeira fase na primeira colocação. Já o Calango ficou na terceira posição após ser ultrapassado pelo Ypiranga.

No Estádio Limeirão, em Santa Cruz do Capibaribe, a Máquina de Costura venceu o Pesqueira por 2 a 1, com gols de Lulinha e Thiago Bike. Luis Henrique descontou para os visitantes. O resultado garantiu ao Ypiranga a segunda colocação do grupo e a classificação para a próxima fase. O Pesqueira, por sua vez, terminou na zona de eliminação.

Ainda pelo Grupo B, o Chã Grande garantiu a classificação ao empatar em 1 a 1 com o Porto, no Estádio Antônio Inácio, em Caruaru. Dutra marcou o gol que assegurou a sequência do Azulão do Interior na competição. Com o resultado, o Porto também encerrou sua participação no campeonato.

Mata-mata começa na terça-feira (10)

Com os resultados da rodada, foram definidos os confrontos da próxima fase do Campeonato Pernambucano 2026/2027. Os jogos serão disputados em partida única, com mando de campo das equipes relacionadas à esquerda em cada duelo.

Quatro confrontos já tiveram seus detalhes definidos pela Federação Pernambucana de Futebol: Jaguar x Vera Cruz, no Estádio Gileno de Carli; Atlético-PE x Ipojuca, no Jacozão; Íbis x Centro Limoeirense, no José Dionísio; e América x Serrano, nos Aflitos. Todas as partidas serão realizadas na terça-feira (10), às 15h.

Os outros quatro duelos também estão definidos, mas ainda aguardam a divulgação dos horários e estádios pela FPF. São eles: Petrolina x Chã Grande, Fácilnet x Belo Jardim, Ypiranga x Afogados e Central x Salgueiro.