Brasileiro Lucas Pinheiro vence 1ª etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino

Medalha de ouro nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, atleta de 26 anos abriu temporada com vitória

Lucas Pinheiro comemora conquista (Reprodução/Instagram)

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen venceu neste domingo (25) a prova de slalom gigante que abriu a temporada masculina da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Sölden, na Áustria.

O esquiador, nascido na Noruega, superou os suíços Loïc Meillard (a 48 centésimos) e Marco Odermatt (a 49).

Campeão olímpico da modalidade nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, em fevereiro, Lucas confirmou logo na primeira competição do inverno seu domínio no slalom gigante.

O atleta de 26 anos impressionou pela intensidade desde a primeira descida, quando já assumiu a liderança, apesar de alguns erros. Na segunda descida, quando o céu já havia se aberto sobre a geleira de Rettenbach, castigada pelo vento horas antes, ele ampliou ainda mais a vantagem para conquistar sua nona vitória na Copa do Mundo.

"Vamos!", gritou Lucas na zona de chegada, enquanto sua namorada, a atriz Isadora Cruz, se emocionava em lágrimas no meio do público.

"Que alívio começar a temporada assim", disse ele depois ao microfone da Federação Internacional de Esqui (FIS). "Neste verão, refleti muito sobre o que realmente me motivava após o título olímpico e o Globo de Cristal, e foi preciso encontrar novos objetivos. Agradeço a todos que me ajudaram a brilhar hoje".

Atrás do brasileiro, Loïc Meillard, campeão olímpico de slalom, ficou com o segundo lugar, logo à frente de Marco Odermatt, que não subia ao pódio no slalom gigante desde janeiro.

Com esta vitória na primeira prova da temporada, Lucas Pinheiro Braathen lidera a classificação geral da Copa do Mundo e a classificação geral do slalom gigante.

A Copa do Mundo de Esqui Alpino continuará nos dias 14 e 15 de novembro em Levi, na Finlândia, onde estão previstas duas provas de slalom (uma corrida masculina e outra feminina).