João Victor vence o 58º Grande Prêmio Bento Magalhães; Jorge Ricardo se despede do Bentão

Jóquei pernambucano de 19 anos conquistou seu primeiro título do Bentão em corrida que marcou a despedida de lenda

Jóquei pernambucano João Victor (Rafael Vieira/DP Foto)

O jovem pernambucano João Victor, de 19 anos, foi o grande vencedor do 58º Grande Prêmio Bento Magalhães, realizado neste sábado (24), no Jockey Club de Pernambuco, na Madalena.

Montando o cavalo Humble Hero, o jóquei conquistou pela primeira vez o título da principal prova do turfe pernambucano e recebeu R$ 30 mil pela vitória.

A conquista marcou um momento especial para João Victor, que iniciou sua trajetória no esporte ainda na infância e cresceu em uma família tradicional do turfe.

O resultado também teve um significado especial para Jorge Ricardo, lenda da modalidade, que, aos 65 anos, disputou seu último Bentão.

João Victor conquista primeiro Bentão

Pernambucano, João Victor começou no turfe por meio do projeto Jóqueis do Futuro, criado pelo narrador Chico Mendonça. A iniciativa tem como objetivo aproximar crianças do esporte, inicialmente com corridas em pôneis.

Ao longo dos anos, o projeto contribuiu para a formação de profissionais que hoje atuam em diferentes países, como Dinamarca, Dubai e Irlanda.

João Victor também carrega a tradição familiar no esporte. Seu avô, José Ribamar Silva, foi um dos principais jóqueis de sua geração e teve influência direta no início da carreira do jovem pernambucano.

Após conquistar o principal prêmio da programação, o jóquei destacou a emoção de vencer uma corrida que sempre esteve entre seus objetivos.

“Foi uma emoção muito grande. Eu sou daqui e sempre foi um sonho meu ganhar um Bento. Graças a Deus hoje deu muito certo. Desde pequeno meu avô me ensinou. Meu maior sonho é montar fora do Brasil”, afirmou.

A vitória com Humble Hero representa o primeiro título de João Victor no Grande Prêmio Bento Magalhães. Aos 19 anos, o pernambucano agora projeta novos desafios na carreira, com o objetivo de ampliar sua experiência e buscar oportunidades no exterior.

Jorge Ricardo se despede do Bentão

A 58ª edição do Grande Prêmio Bento Magalhães também foi marcada pela última participação de Jorge Ricardo na tradicional corrida pernambucana.

Aos 65 anos, o multicampeão do turfe nacional disputou quatro páreos durante a programação deste sábado. Na prova principal, montou o cavalo Mexicano, mas não conseguiu conquistar o título.

Com 50 anos de carreira e 13.383 vitórias, Ricardinho é considerado uma das maiores referências da modalidade. O jóquei já havia conquistado títulos no Jockey Club de Pernambuco em outras passagens, incluindo vitórias em 2014, 2023 e 2024.

A despedida do Bentão faz parte do planejamento de aposentadoria do profissional, que pretende encerrar a carreira nas pistas durante o Grande Prêmio Brasil de 2027.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco antes da competição, Jorge Ricardo destacou a importância da profissão em sua trajetória e a realização de objetivos que marcaram sua carreira.

“A minha profissão me deu tudo. Eu fiz por onde, com muito trabalho e sacrifício. É uma profissão difícil, mas eu logrei meus objetivos, que era ser recordista mundial, que era o que eu mais queria”, declarou.

Mesmo com a despedida do Grande Prêmio Bento Magalhães, o jóquei ainda planeja participar de outras competições antes de encerrar definitivamente sua trajetória no turfe.

Confira os vencedores dos oito páreos

8º páreo – 58º Grande Prêmio Bento Magalhães/ABCPCC (2.400 metros)

1º lugar: Humble Hero – J. Victor

2º lugar: Tom Jones – W. Gomes

3º lugar: El Dragón – W. Pereira

7º páreo – Grande Prêmio Pedro Allain Teixeira/Apoio JCB (1.700 metros)

1º lugar: Juízo Finale – J. Victor

2º lugar: Castro Fidel – F. H. Costa

3º lugar: Sarapatel – J. Ricardo

6º páreo – Grande Prêmio Romeu Medeiros/Apoio Veneza Caminhões (1.000 metros)

1º lugar: Smartbrain – R. Melo

2º lugar: Passa na Frente – J. Victor

3º lugar: Olimac – W. Gomes

5º páreo – Clássico Felipe Camarão – 1ª prova da Tríplice Coroa/Apoio Haras Depigua (1.300 metros)

1º lugar: Porque Te Calas – R. Melo

2º lugar: Leonardo da Vinci – J. Ricardo

3º lugar: Serrambi – W. Gomes

4º páreo – Prêmio Paulo Roberto Uchoa/Apoio Damaq Equipamento (1.200 metros)

1º lugar: Princess Julia – W. Pereira

2º lugar: Tonga da Mironga – B. Melo

3º lugar: Ninnon – W. Xavier

3º páreo – Prêmio J. C. Cearense e Derby Club Sobralense – Taça Marcelo P. Filho (1.500 metros)

1º lugar: Salt Bae – W. Pereira

2º lugar: True Surf – R. Melo

2º páreo – Prêmio Born Slippy/Vencedor G.P. Bento Magalhães 2025 (1.300 metros)

1º lugar: Almendrado – W. Pereira

2º lugar: Novalis – W. Gomes

3º lugar: My Selfie – B. Melo

1º páreo – Prêmio Raul Bandeira/Mauro Pugliese Branco/Apoio Empresa Saneamento (1.000 metros)

1º lugar: One More Time – R. Melo

2º lugar: Engelberg – J. Ricardo

3º lugar: Monaco di Baviera – G. Martins