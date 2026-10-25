XV Maratona Internacional Maurício de Nassau movimenta Recife com esporte, inclusão e premiações

Uma das provas mais tradicionais do Nordeste, competição acontece no dia 1º de novembro e reúne atletas profissionais e amadores em quatro distâncias

Corrida Maurício de Nassau chega a 15ª edição (Divulgação)

Uma das provas de corrida de rua mais tradicionais do Nordeste, a Maratona Internacional Maurício de Nassau chega à sua 15ª edição no dia 1º de novembro, no Recife. A competição reúne atletas profissionais e amadores, com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42,195 km, além de categorias inclusivas e premiações em dinheiro.

A largada da prova principal acontece às 4h, enquanto os participantes dos 21 km iniciam o percurso às 5h. Já os corredores dos 5 km e 10 km começam às 5h30. O trajeto será o mesmo da edição de 2025, passando por diferentes regiões e cenários da capital pernambucana.

Um dos destaques é a participação de atletas com deficiência, que contam com sete categorias específicas na maratona de 42,195 km: cadeirantes, deficientes visuais, amputados de membros inferiores, deficientes andantes de membros inferiores, deficientes intelectuais, deficientes de membros superiores e deficientes auditivos. A premiação contempla os públicos masculino e feminino, com troféus, medalhas e bonificações em dinheiro.

A competição também incentiva a participação de estudantes por meio da categoria universitária dos 5 km. Os três primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, recebem troféus, medalhas e bolsas de estudo para cursos digitais da UNINASSAU.

Para Jânyo Diniz, CEO da UNINASSAU, a realização da maratona representa uma oportunidade de incentivar hábitos saudáveis e aproximar diferentes públicos por meio do esporte. “Chegar à 15ª edição é celebrar uma trajetória construída com pessoas que encontram na corrida uma forma de cuidar da saúde e superar desafios. Nosso compromisso é continuar incentivando a prática esportiva, valorizando a inclusão e criando oportunidades para que mais pessoas participem. A maratona reforça a importância do esporte como instrumento de transformação social”, destaca.

Na prova principal, os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina recebem premiações em dinheiro. Os vencedores dos 42,195 km ganham R$ 3.500, enquanto os segundos lugares recebem R$ 1.500 e os terceiros, R$ 1.000. A bonificação será de R$ 700 para a quarta colocação e R$ 400 para a quinta. Também haverá premiações nos 21 km e nas categorias destinadas às pessoas com deficiência.

Além das disputas, o evento contará com apresentação da banda Faringes de Paixão, integrando música e entretenimento à programação esportiva. A estrutura disponibilizada aos participantes inclui postos de hidratação ao longo do percurso, ambulância UTI para atendimentos emergenciais, banheiros e guarda-volumes na área de largada e chegada.

Entrega dos kits

Os atletas inscritos devem retirar os kits nos dias 30 e 31 de outubro, na UNINASSAU Boa Viagem. Na sexta-feira (30), a entrega acontece das 12h às 19h. Já no sábado (31), o atendimento será das 9h às 16h. Cada participante recebe número de peito, chip de cronometragem, camisa e sacola, além da medalha entregue após a conclusão da prova.

Serviço

XV Maratona Internacional Maurício de Nassau

Data: 1º de novembro de 2026 (domingo)

Local: Recife (PE)

Distâncias e largadas: 42,195 km – 4h, 21 km – 5h, 10 km – 5h30 e 5 km – 5h30

Retirada dos kits: UNINASSAU Boa Viagem, nos dias 30 de outubro (12h às 19h) e 31 de outubro (9h às 16h).

Inscrições: https://vendyno.goexplosion.com/checkout/xv-maratona-internacional-mauricio-de-nassau