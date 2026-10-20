Delegação pernambucana conquista título de eneacampeã dos Jogos Universitários do Brasil (Luiza Fruet/UNINASSAU)

Pela nona vez, a UNINASSAU Recife recebeu o Troféu Eficiência/Professor Luizão, conquista concedida pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). A Instituição de Ensino Superior recebeu o título de primeiro lugar com 1.841 pontos, somados durante as competições JUBs Fut, JUBs Praia e JUBs Goiás 2026. Foram mais de 50 modalidades distribuídas entre as três etapas.

A Instituição de Ensino Superior se destacou em várias disputas. Por exemplo, nos JUBs Fut, a UNINASSAU Recife ficou em primeiro lugar na categoria X2 misto. Já na competição de praia, a equipe feminina de beach hand garantiu o bicampeonato e uma medalha de ouro foi garantida no águas abertas.

Durante os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), nas modalidades de e-Sports, o ouro foi conquistado no futebol eletrônico, League Of Legends (LOL) e Free Fire. Outros destaques foram a natação paradesportiva e o jiu-jítsu, com 11 medalhas de ouro em cada modalidade. No atletismo, 16 atletas subiram no lugar mais alto do pódio.

"Essa conquista nos enche de orgulho e reforça a força do trabalho que vem sendo desenvolvido pela UNINASSAU ao longo dos anos. Alcançar o título de eneacampeã não acontece por acaso. Esse resultado é fruto de um projeto construído com planejamento, compromisso e, principalmente, empenho dos nossos estudantes-atletas e treinadores", afirma o CEO do Grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, Jânyo Diniz.

De acordo com Hermógenes Brasil, coordenador de Esportes do Grupo Ser Educacional, a instituição de ensino superior vem construindo uma trajetória de excelência, marcada por grandes conquistas. "Buscamos transformar vidas por meio do esporte, desenvolvendo valores como disciplina, liderança, responsabilidade, superação e trabalho em equipe. Divido esta conquista com todos que fazem parte da nossa história, que mantêm nossa Instituição como referência nacional no esporte universitário brasileiro”, comenta .

Premiação

O Troféu Eficiência é uma iniciativa da CBDU que reconhece os melhores resultados obtidos pelas instituições de ensino superior e federações universitárias estaduais durante a temporada esportiva. Essa é a sexta vez consecutiva que a UNINASSAU Recife recebe o título (2021- 2026). As outras conquistas foram nos anos de 2010, 2012 e 2014.

Nesta edição, outras instituições do Grupo Ser Educacional também figuram na lista das 20 melhores do esporte universitário. A UNINASSAU João Pessoa ficou em quinto lugar na classificação. Além disso, a UNINASSAU Salvador ocupa a décima primeira posição, a UNAMA Belém a décima quinta colocação e a UNINASSAU Rio de Janeiro o décimo nono lugar.