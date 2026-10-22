Se despedindo do Grande Prêmio Bento Magalhães, jóquei Jorge Ricardo revela expectativa por mais um título
Aos 65 anos, o multicampeão estará competindo pela última vez no Bentão deste sábado (24)
Publicado: 22/10/2026 às 21:36
Jorge Ricardo, multicampeão do turfe nacional (Reprodução/Redes Sociais/@jorgericardooficial)
O 58º Grande Prêmio Bento Magalhães ocorrerá neste sábado (24), no Jockey Club de Pernambuco, e tratará como uma de suas grandes atrações o jóquei Jorge Ricardo, multicampeão do turfe nacional. Aos 65 anos, Ricardinho, como é conhecido, se despedirá do Bentão após títulos conquistados em outras passagens por Pernambuco.
Em 2014, o jóquei venceu quatro dos cinco páreos que disputou. Em 2023 e em 2024, Jorge Ricardo voltou a ser campeão no Jockey Club da Madalena. Em entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco, Ricardinho falou sobre a sensação de retorno ao estado após glórias anteriores.
“Eu fico muito feliz de estar aqui de volta na festividade do Bento Magalhães. Graças a Deus, toda vez que eu vim aqui, tive a sorte de conquistar algumas vitórias. E poder participar dessa paixão que é o turfe e o Bento Magalhães é sempre muito prazeroso”, disse Jorge Ricardo.
Questionado sobre a expectativa para a edição de 2026, na qual estará competindo em quatro páreos, Ricardinho admitiu sentir a mesma adrenalina de sempre. O jóquei também revelou a expectativa por voltar ao pódio em um estágio mais avançado da carreira.
“A adrenalina está sempre presente. Acredito eu que entre todos os esportistas, em qualquer esporte. A corrida de cavalo não é diferente, é uma paixão e todos nós queremos ganhar”, iniciou.
“Apesar de tantas vitórias conquistadas, é sempre uma nova esperança que surge de se consagrar, principalmente nos prêmios importantes. Para mim, continua a mesma coisa. Eu continuo tendo o prazer e a paixão de competir e correr. Se ganhar, aí é melhor ainda”, concluiu o jóquei.
Com 13.383 vitórias e 50 anos de carreira, Ricardinho decidiu se aposentar em 2027 e concluir a sua história no turfe. O jóquei falou sobre a sua decisão e confirmou que será o seu último Bento Magalhães, ao menos competindo.
“Como sempre digo: tudo na vida tem um começo, meio e um fim. E nós temos que aceitar o momento do final. Eu já vou com 65 anos, são 50 anos de carreira, de luta, de batalha e de objetivos conquistados. Acho que agora chegou o momento de eu me retirar”, pontuou Jorge Ricardo.
“Para mim, é triste. Sempre disse que, no dia que eu tiver que me retirar em definitivo, vai ser um dos dias mais tristes da minha vida, porque a minha profissão me deu tudo. Tenho uma paixão e amor muito grande pelo que eu faço, mas nós temos que aceitar. E acredito que, com certeza, vai ser o meu último Bento Magalhães aqui em Recife. Pelo menos, montando, participando não”, concluiu.
PROGRAMA DA 5ª CORRIDA - 24/10/2026 - SABADO
58º GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES/ABCPCC
Programação1º Páreo - 1000 mts.- 13:00HS
PRÊMIO RAUL BANDEIRA/MAURO PUGLIESE BRANCO/APOIO EMPESA SANEAMENTO
1 ONE MORE TIME - R.MELO
2 UNIWORLD - R.VIANA
3 MANOCA DI BAVIERA - G.MARTINS
4 ENGELBERG - J.RICARDO
5 QUALITY FLOWER - B.MELO 2º Páreo - 1300 mts.- 13:30HS
PRÊMIO J. C. CEARENSE E DERBY CLUB SOBRALENSE - TAÇA MARCELO P.FILHO
1 PRINCESS GUINEVERE - R.VIANA
2 ORVIETO - A.M.SILVA
3 TOCAI DEL VENETO - W.XAVIER
4 MINUXA - A.KAROLLYNA-AP3
5 MY SELFIE - B.MELO
6 ALMENDRADO - W.PEREIRA
7 NOVALIS - W.GOMES
8 JOÃO NINGUÉM - G.MARTINS 3º Páreo - 1500 mts.- 14:00HS
PRÊMIO BORN SLIPPY/VENCEDOR G.P B.MAGALHÃES 2025
1 TRUE SURF - R.MELO
2 VEEP - P.FERNANDO-AP3
3 SALT BAE - W.PEREIRA
4 OLIVER IN CAMELOT - R.VIANA 4º Páreo - 1200 mts.- 14:30HS
PRÊMIO PAULO ROBERTO UCHOA/APOIO DAMAQ EQUIPAMENTO
1 TONGA DA MIRONGA - B.MELO
2 PRINCESS JULIA - W.PEREIRA
3 FLOR DOS TRIGAIS - W.GOMES
4 LEVITATING - A.KAROLLYNA-AP3
5 UKPO - G.MATINS
6 NINNON - W.XAVIER 5º Páreo - 1300 mts.- 15:00HS
CLÁS. FELIPE CAMARÃO - 1ª P. TRÍPLICE COROA /APOIO HARAS DEPIGUA
1 PORQUE TE CALAS - R.MELO
2 LEONARDO DA VINCI - J.RICARDO
3 SERRAMBI - W.GOMES
4 URANIUM - W.XAVIER 6º Páreo - 1000 mts.- 15:30HS
GRANDE PRÊMIO ROMEU MEDEIROS/ APOIO VENEZA CAMINHÕES
1 PASSA NA FRENTE - J.VICTOR
2 BILLIONAIRE - F.H.COSTA
3 OLIMAC - W.GOMES
4 OLYMPUS - W.XAVIER
5 MORE OLYMPIC - R.VIANA
6 SMARTBRAIN - R.MELO
7 SAUDE E SORTE - A.M.SILVA 7º Páreo - 1700 mts.- 16:00HS
GRANDE PRÊMIO PEDRO ALLAIN TEIXEIRA/ APOIO JCB
1 JUIZO FINALE - J.VICTOR
2 CASTRO FIDEL - F.H.COSTA
3 URUPAN(URU) - G.MARTINS
4 SARAPATEL - J.RICARDO
5 ALWAYS A RUNNER - R.VIANA 8º Páreo - 2400 mts.- 16:40HS
58º GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES/APOIO ABCPCC
1 TITAN DA LAGOA - A.M.SILVA
2 TROVÃO DA LAGOA - W.XAVIER
3 DIVIDER - B.MELO
4 MINNESOTA - F.H.COSTA
5 MEXICANO - J.RICARDO
6 TOM JONES - W.GOMES
7 HUMBLE HERO - J.VICTOR
8 EL DRAGÓN - W.PEREIRA
9 WINSTAR FARM - R.VIANA
10 LANCELOT KITTEN - R.MELO