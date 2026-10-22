Se despedindo do Grande Prêmio Bento Magalhães, jóquei Jorge Ricardo revela expectativa por mais um título

Aos 65 anos, o multicampeão estará competindo pela última vez no Bentão deste sábado (24)

Jorge Ricardo, multicampeão do turfe nacional (Reprodução/Redes Sociais/@jorgericardooficial)

O 58º Grande Prêmio Bento Magalhães ocorrerá neste sábado (24), no Jockey Club de Pernambuco, e tratará como uma de suas grandes atrações o jóquei Jorge Ricardo, multicampeão do turfe nacional. Aos 65 anos, Ricardinho, como é conhecido, se despedirá do Bentão após títulos conquistados em outras passagens por Pernambuco.

Em 2014, o jóquei venceu quatro dos cinco páreos que disputou. Em 2023 e em 2024, Jorge Ricardo voltou a ser campeão no Jockey Club da Madalena. Em entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco, Ricardinho falou sobre a sensação de retorno ao estado após glórias anteriores.

“Eu fico muito feliz de estar aqui de volta na festividade do Bento Magalhães. Graças a Deus, toda vez que eu vim aqui, tive a sorte de conquistar algumas vitórias. E poder participar dessa paixão que é o turfe e o Bento Magalhães é sempre muito prazeroso”, disse Jorge Ricardo.

Questionado sobre a expectativa para a edição de 2026, na qual estará competindo em quatro páreos, Ricardinho admitiu sentir a mesma adrenalina de sempre. O jóquei também revelou a expectativa por voltar ao pódio em um estágio mais avançado da carreira.

“A adrenalina está sempre presente. Acredito eu que entre todos os esportistas, em qualquer esporte. A corrida de cavalo não é diferente, é uma paixão e todos nós queremos ganhar”, iniciou.

“Apesar de tantas vitórias conquistadas, é sempre uma nova esperança que surge de se consagrar, principalmente nos prêmios importantes. Para mim, continua a mesma coisa. Eu continuo tendo o prazer e a paixão de competir e correr. Se ganhar, aí é melhor ainda”, concluiu o jóquei.

Com 13.383 vitórias e 50 anos de carreira, Ricardinho decidiu se aposentar em 2027 e concluir a sua história no turfe. O jóquei falou sobre a sua decisão e confirmou que será o seu último Bento Magalhães, ao menos competindo.

“Como sempre digo: tudo na vida tem um começo, meio e um fim. E nós temos que aceitar o momento do final. Eu já vou com 65 anos, são 50 anos de carreira, de luta, de batalha e de objetivos conquistados. Acho que agora chegou o momento de eu me retirar”, pontuou Jorge Ricardo.

“Para mim, é triste. Sempre disse que, no dia que eu tiver que me retirar em definitivo, vai ser um dos dias mais tristes da minha vida, porque a minha profissão me deu tudo. Tenho uma paixão e amor muito grande pelo que eu faço, mas nós temos que aceitar. E acredito que, com certeza, vai ser o meu último Bento Magalhães aqui em Recife. Pelo menos, montando, participando não”, concluiu.

PROGRAMA DA 5ª CORRIDA - 24/10/2026 - SABADO

58º GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES/ABCPCC

Programação1º Páreo - 1000 mts.- 13:00HS

PRÊMIO RAUL BANDEIRA/MAURO PUGLIESE BRANCO/APOIO EMPESA SANEAMENTO

1 ONE MORE TIME - R.MELO

2 UNIWORLD - R.VIANA

3 MANOCA DI BAVIERA - G.MARTINS

4 ENGELBERG - J.RICARDO

5 QUALITY FLOWER - B.MELO 2º Páreo - 1300 mts.- 13:30HS

PRÊMIO J. C. CEARENSE E DERBY CLUB SOBRALENSE - TAÇA MARCELO P.FILHO

1 PRINCESS GUINEVERE - R.VIANA

2 ORVIETO - A.M.SILVA

3 TOCAI DEL VENETO - W.XAVIER

4 MINUXA - A.KAROLLYNA-AP3

5 MY SELFIE - B.MELO

6 ALMENDRADO - W.PEREIRA

7 NOVALIS - W.GOMES

8 JOÃO NINGUÉM - G.MARTINS 3º Páreo - 1500 mts.- 14:00HS

PRÊMIO BORN SLIPPY/VENCEDOR G.P B.MAGALHÃES 2025

1 TRUE SURF - R.MELO

2 VEEP - P.FERNANDO-AP3

3 SALT BAE - W.PEREIRA

4 OLIVER IN CAMELOT - R.VIANA 4º Páreo - 1200 mts.- 14:30HS

PRÊMIO PAULO ROBERTO UCHOA/APOIO DAMAQ EQUIPAMENTO

1 TONGA DA MIRONGA - B.MELO

2 PRINCESS JULIA - W.PEREIRA

3 FLOR DOS TRIGAIS - W.GOMES

4 LEVITATING - A.KAROLLYNA-AP3

5 UKPO - G.MATINS

6 NINNON - W.XAVIER 5º Páreo - 1300 mts.- 15:00HS

CLÁS. FELIPE CAMARÃO - 1ª P. TRÍPLICE COROA /APOIO HARAS DEPIGUA

1 PORQUE TE CALAS - R.MELO

2 LEONARDO DA VINCI - J.RICARDO

3 SERRAMBI - W.GOMES

4 URANIUM - W.XAVIER 6º Páreo - 1000 mts.- 15:30HS

GRANDE PRÊMIO ROMEU MEDEIROS/ APOIO VENEZA CAMINHÕES

1 PASSA NA FRENTE - J.VICTOR

2 BILLIONAIRE - F.H.COSTA

3 OLIMAC - W.GOMES

4 OLYMPUS - W.XAVIER

5 MORE OLYMPIC - R.VIANA

6 SMARTBRAIN - R.MELO

7 SAUDE E SORTE - A.M.SILVA 7º Páreo - 1700 mts.- 16:00HS

GRANDE PRÊMIO PEDRO ALLAIN TEIXEIRA/ APOIO JCB

1 JUIZO FINALE - J.VICTOR

2 CASTRO FIDEL - F.H.COSTA

3 URUPAN(URU) - G.MARTINS

4 SARAPATEL - J.RICARDO

5 ALWAYS A RUNNER - R.VIANA 8º Páreo - 2400 mts.- 16:40HS

58º GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES/APOIO ABCPCC

1 TITAN DA LAGOA - A.M.SILVA

2 TROVÃO DA LAGOA - W.XAVIER

3 DIVIDER - B.MELO

4 MINNESOTA - F.H.COSTA

5 MEXICANO - J.RICARDO

6 TOM JONES - W.GOMES

7 HUMBLE HERO - J.VICTOR

8 EL DRAGÓN - W.PEREIRA

9 WINSTAR FARM - R.VIANA

10 LANCELOT KITTEN - R.MELO