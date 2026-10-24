58ª edição do Grande Prêmio Bento Magalhães agita o Jockey Club de Pernambuco neste sábado (24)
Ao todo, oito páreos serão disputados a partir das 13h em uma das principais competições de turfe do Nordeste
Publicado: 24/10/2026 às 08:00
58º Bento Magalhães acontece neste sábado (24) (Acervo DP)
A 58ª edição do Grande Prêmio Bento Magalhães acontece neste sábado (24), a partir das 13h, no Jockey Club de Pernambuco. Ao todo, oito páreos serão disputados durante o dia, que promete emoção e lazer com uma das principais competições de turfe do Nordeste.
Na corrida principal, também chamada de Grande Prêmio Bento Magalhães, dez competidores estarão na disputa. Entre os jóqueis, o lendário Jorge Ricardo será a principal atração na busca pelo troféu.
O multicampeão do turfe nacional participará de quatro páreos no Bentão de 2026. Na corrida principal, estará montando o cavalo Mexicano. Aos 65 anos, Ricardinho, como é conhecido, já anunciou que estará se despedindo do Bento Magalhães em Pernambuco.
A entrada para o evento será gratuita, com os portões abertos para receber o público no bairro da Madalena. A expectativa é de uma tarde com grandes disputas e celebração para os aficionados do turfe brasileiro.
PROGRAMA DA 5ª CORRIDA - 24/10/2026 - SABADO
58º GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES/ABCPCC
Programação1º Páreo - 1000 mts.- 13:00HS
PRÊMIO RAUL BANDEIRA/MAURO PUGLIESE BRANCO/APOIO EMPESA SANEAMENTO
1 ONE MORE TIME - R.MELO
2 UNIWORLD - R.VIANA
3 MANOCA DI BAVIERA - G.MARTINS
4 ENGELBERG - J.RICARDO
5 QUALITY FLOWER - B.MELO 2º Páreo - 1300 mts.-13:30HS
PRÊMIO J. C. CEARENSE E DERBY CLUB SOBRALENSE -TAÇA MARCELO P.FILHO
1 PRINCESS GUINEVERE - R.VIANA
2 ORVIETO - A.M.SILVA
3 TOCAI DEL VENETO - W.XAVIER
4 MINUXA - A.KAROLLYNA-AP3
5 MY SELFIE - B.MELO
6 ALMENDRADO - W.PEREIRA
7 NOVALIS - W.GOMES
8 JOÃO NINGUÉM - G.MARTINS 3º Páreo - 1500 mts.- 14:00HS
PRÊMIO BORN SLIPPY/VENCEDOR G.P B.MAGALHÃES 2025
1 TRUE SURF - R.MELO
2 VEEP - P.FERNANDO-AP3
3 SALT BAE - W.PEREIRA
4 OLIVER IN CAMELOT - R.VIANA 4º Páreo - 1200 mts.- 14:30HS
PRÊMIO PAULO ROBERTO UCHOA/APOIO DAMAQ EQUIPAMENTO
1 TONGA DA MIRONGA - B.MELO
2 PRINCESS JULIA - W.PEREIRA
3 FLOR DOS TRIGAIS - W.GOMES
4 LEVITATING - A.KAROLLYNA-AP3
5 UKPO - G.MATINS
6 NINNON - W.XAVIER 5º Páreo - 1300 mts.- 15:00HS
CLÁS. FELIPE CAMARÃO - 1ª P. TRÍPLICE COROA /APOIO HARAS DEPIGUA
1 PORQUE TE CALAS - R.MELO
2 LEONARDO DA VINCI - J.RICARDO
3 SERRAMBI - W.GOMES
4 URANIUM - W.XAVIER 6º Páreo - 1000 mts.- 15:30HS
GRANDE PRÊMIO ROMEU MEDEIROS/ APOIO VENEZA CAMINHÕES
1 PASSA NA FRENTE - J.VICTOR
2 BILLIONAIRE - F.H.COSTA
3 OLIMAC - W.GOMES
4 OLYMPUS - W.XAVIER
5 MORE OLYMPIC - R.VIANA
6 SMARTBRAIN - R.MELO
7 SAUDE E SORTE - A.M.SILVA 7º Páreo - 1700 mts.- 16:00HS
GRANDE PRÊMIO PEDRO ALLAIN TEIXEIRA/ APOIO JCB
1 JUIZO FINALE - J.VICTOR
2 CASTRO FIDEL - F.H.COSTA
3 URUPAN(URU) - G.MARTINS
4 SARAPATEL - J.RICARDO
5 ALWAYS A RUNNER - R.VIANA 8º Páreo - 2400 mts.-16:40HS
58º GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES/APOIO ABCPCC
1 TITAN DA LAGOA - A.M.SILVA
2 TROVÃO DA LAGOA - W.XAVIER
3 DIVIDER - B.MELO
4 MINNESOTA - F.H.COSTA
5 MEXICANO - J.RICARDO
6 TOM JONES - W.GOMES
7 HUMBLE HERO - J.VICTOR
8 EL DRAGÓN - W.PEREIRA
9 WINSTAR FARM - R.VIANA
10 LANCELOT KITTEN - R.MELO
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