Pernambucana Eduarda Bezerra é bicampeã da categoria Wellness do Mr. Olympia

Natural de Caruaru, a fisiculturista confirmou o favoritismo e voltou ao topo do pódio no último sábado (26)

Eduarda Bezerra é bicampeã do Mr. Olympia (Reprodução / Mr. Olympia)

Pernambucana e natural de Caruaru, a fisiculturista Eduarda Bezerra representou o Brasil no Mr. Olympia, principal competição do esporte, e se sagrou bicampeã da categoria Wellness no último sábado (26), em Las Vegas.

Eduarda Bezerra confirmou o favoritismo e deu poucas chances às adversárias para retornar ao topo do pódio após o título conquistado em 2025. A também brasileira Isa Pereira Nunes ficou com a segunda posição, enquanto a dominicana Elisa Alcantara fechou o pódio.

A pernambucana tem trajetória recente nas competições de alto nível do fisiculturismo. Além dos dois títulos do Mr. Olympia, Eduarda também já conquistou o Arnold Classic Ohio.

“Eu fiz de novo. Eu sou duas vezes Miss Olympia. Hoje, eu fiz história. Trabalhei duro para este show, mas eu tinha uma grande missão: tinha que defender meu título, manter minha coroa e representar a Wellness com orgulho. E eu vou fazer de novo. É como eu digo: ‘Só se quiser, amor’. Se você quiser, pode fazer”, externou a brasileira ainda em cima do palco após a conquista.

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