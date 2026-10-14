Arena de Pernambuco apresenta série de problemas em Brasil x Argentina

O acesso ao estádio interferiu novamente na experiência dos torcedores que acompanharam o jogo, chegando a formar filas quilométricas no lado de fora da Arena.

Arena de Pernambuco fica em São Lourenço da Mata, no Grande Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Arena de Pernambuco recebeu na última terça-feira (13) o amistoso entre Brasil e Argentina, confronto que marcou o último compromisso da seleção feminina em solo brasileiro neste ano e terminou empatado em 2 a 2.

No entanto, o evento ficou marcado pelo trânsito no entorno do estádio de São Lourenço da Mata, problema que foi muito recorrente durante os jogos do Santa Cruz nesta Série C e em todas as outras vezes em que algum time pernambucano precisou utilizar o espaço para mandar seus jogos com grande público.

Também presa no trânsito, a Governadora Raquel Lyra falou sobre os problemas que ela passou e as mudanças pretendidas para receber a Copa do Mundo no próximo ano.

“Muito importante falar sobre isso porque a gente está terminando as obras que deveriam ter sido entregues na Copa do Mundo. No final de semana, entregamos o ramal da Arena, que liga até a cidade de Camaragibe. Estamos fazendo todos os corredores e as estações de BRT para a gente garantir mais fluidez no trânsito”.

A Governadora concluiu sua fala citando outros projetos e entregas. “Concluímos a triplicação da 232, estamos fazendo a PE-27, que liga para cá também, a estrada de São Lourenço, iluminação dessas áreas para garantir mais segurança e, é claro, que a gente vai montar uma grande operação logística para receber da melhor maneira possível”, encerrou Raquel Lyra.

Vale lembrar que a Arena de Pernambuco precisa começar o processo de reforma para receber a Copa do Mundo Feminina, em junho de 2027. Porém, ainda precisa receber um evento de vaquejada no próximo mês, o Circuito Nacional BYD de vaquedada. A expectativa é que só deem início às reformas para o Mundial no mês de fevereiro do ano que vem.

Em contato com o Diario de Pernambuco, a assessoria da Arena informou o planejamento de mudanças no estádio. Na nota compartilhada a comunicação escreveu:

“A Arena de Pernambuco informa que segue avançando em um amplo processo de reestruturação, modernização e qualificação de suas instalações, com diversas ações já em fase de preparo para a execução e outras em fase de licitação.

Entre as melhorias previstas estão a substituição dos telões, troca das cadeiras, implantação de um novo gramado, limpeza completa da fachada, modernização da iluminação interna e externa com substituição de todas as lâmpadas do gramado, ampliação da infraestrutura tecnológica e de conectividade, com melhorias na rede de internet, além da renovação da identidade visual e da sinalização interna e externa do equipamento.

Também fazem parte do planejamento a requalificação da zona mista e das áreas de hospitalidade, proporcionando melhores condições para atletas, profissionais de imprensa, patrocinadores e público em geral. O projeto contempla ainda a modernização do museu da Arena, a implantação de uma Sala de Regulação Sensorial e a ampliação e requalificação das áreas de acessibilidade, reforçando o compromisso da gestão com a inclusão e a democratização dos espaços.

Entre as iniciativas voltadas ao acolhimento das famílias e à melhoria da experiência dos visitantes estão a construção de banheiros família e a implantação de salas de amamentação, garantindo mais conforto, praticidade e acessibilidade para o público.

Além disso, as mulheres passarão a contar com a Sala Lilás, espaço destinado ao atendimento humanizado de mulheres e meninas vítimas de violência de gênero. O equipamento será inaugurado em breve e integra a política estadual de proteção, acolhimento e enfrentamento à violência contra a mulher.

A Arena reforça que todas essas medidas integram um planejamento voltado para a recuperação, valorização e modernização de um dos principais equipamentos esportivos e de entretenimento de Pernambuco.”

Encerrando os anúncios para a reforma do estádio.

