"Quero Marta na Copa 2027", diz técnico da seleção após empate em Pernambuco
Técnico da Seleção, Arthur Elias, confirmou, após o amistoso contra a Argentina, que a craque Marta, de 40 anos, tem presença garantida na Copa do Mundo de 2027
Publicado: 14/10/2026 às 07:54
Técnico da Seleção Feminina Arthur Elias (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Após a seleção feminina de futebol empatar com a Argentina nesta terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, o técnico Arthur Elias falou sobre uma possível convocação da craque Marta, de 40 anos, para a Copa do Mundo de 2027, que acontecerá no Brasil.
“O plano especial para ela é participar da Copa do Mundo com mérito, como ela sempre fez. Sempre esteve na seleção, pelo que é como atleta e pelo momento dela”, pontuou o treinador ao Diario de Pernambuco.
Marta havia anunciado sua aposentadoria da seleção em 2024, mas reconsiderou a decisão. O técnico espera que a meia-atacante consiga aproveitar bem a pré-temporada para chegar com toda a energia ao próximo ano.
“Eu quero a Marta na Copa preparada, mais leve, desfrutando e sendo quem ela é. Senão, não tem significado levá-la”, afirmou.