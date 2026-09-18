37ª Refeno larga neste sábado (19) no Marco Zero com 94 embarcações e disputa entre Adrenalina Pura e Orion

Maior regata oceânica da América Latina terá programação cultural antes da partida, camarote com acessibilidade e novidades como a Fita Dourada e a participação de quatro estrelas do esporte brasileiro

Refeno (Diego Lins/AfterClick/Cabanga)

O Recife será palco, neste sábado (19), da largada da 37ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno). A partir do Marco Zero, 94 embarcações, representantes de 13 estados brasileiros e três países estrangeiros, seguem para uma travessia até Fernando de Noronha. A janela oficial de largada será das 11h30 às 14h30, com partida prevista para as 12h.

Considerada a maior regata oceânica da América Latina, a Refeno reúne cerca de 700 velejadores em uma das principais provas de vela oceânica do país. Nesta edição, participam barcos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Goiás, Paraíba, Sergipe e Piauí, além de embarcações da Argentina (duas), Portugal e Estados Unidos.

A largada no Marco Zero será acompanhada por uma programação cultural aberta ao público. Às 9h e às 10h, a Avenida Rio Branco recebe duas apresentações de “Hélio e o vento do mar”, de Cleyton Cabral. Entre 11h e 14h, o público poderá acompanhar o desfile dos Bonecos Gigantes, a apresentação da Escola de Samba Gigante do Samba e a participação da Banda da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco. A programação acontece enquanto os veleiros se preparam para deixar o Recife rumo ao arquipélago.

Outra novidade deste ano é a criação, pela primeira vez, de um Camarote Acessibilidade no Marco Zero. O espaço ficará em frente ao letreiro Recife e funcionará das 11h às 14h, oferecendo uma área destinada ao acompanhamento da largada por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus acompanhantes.

A presença do público no Marco Zero reforça uma característica que faz dessa regata tão tradicional no Recife: embora a competição aconteça no mar, a largada transforma o centro da cidade em ponto de encontro para acompanhar de perto a saída das embarcações.

Adrenalina Pura encara novo desafio



No mar, um dos principais focos da disputa estará na briga pela Fita Azul, troféu entregue ao primeiro barco a chegar a Fernando de Noronha.

O atual campeão é o Adrenalina Pura, maior vencedor da história da Refeno. O catamarã pernambucano conquistou a Fita Azul nas dez participações que disputou: 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2023, 2024 e 2025. Em 2007, estabeleceu o recorde absoluto da prova, com 14h34min54s. Na edição de 2025, completou a travessia em 17h47min46s, o quarto melhor tempo da história da competição. Em 2026, o barco vai em busca da 11ª Fita Azul.

A disputa ganha um novo personagem com a estreia do Orion Racing Brasil, que leva para a Refeno um trimarã oceânico construído em fibra de carbono. A embarcação, que veio dos Estados Unidos, faz sua primeira participação na regata e chega para disputar diretamente a Fita Azul com o atual campeão.

Além da disputa pela chegada mais rápida a Noronha, a edição deste ano estreia a Fita Dourada, premiação destinada ao primeiro barco monocasco a cruzar a linha de chegada. A novidade cria uma disputa específica entre os monocascos e acrescenta mais um objetivo esportivo à travessia.

Quatro estrelas do esporte encaram o mar



Outra atração da 37ª Refeno estará a bordo do veleiro pernambucano Algo Mais. A embarcação terá quatro nomes de destaque do esporte brasileiro: Pâmela Rosa, Maurren Maggi, Richarlyson e André Brasil.

Pâmela Rosa é um dos grandes nomes do skate brasileiro; Maurren Maggi é campeã olímpica do salto em distância; Richarlyson tem trajetória no futebol e passagem pela Seleção Brasileira; e André Brasil é multicampeão paralímpico e mundial na natação.

Para os quatro, a travessia representa uma experiência diferente das modalidades em que construíram suas carreiras. Embarcados no Algo Mais, eles vão enfrentar cerca de 300 milhas náuticas entre Recife e Fernando de Noronha, acompanhados pelo Esporte Espetacular, em uma parceria entre Cabanga, Refeno e Globo.

Refeno também acontece em terra



As ações sociais e ambientais integram a programação da regata no Recife e em Fernando de Noronha. Entre as iniciativas realizadas estão o Refeno Para Todos, que levou mais de 70 crianças com diferentes tipos de deficiência e seus responsáveis para conhecer embarcações e navegar pela Bacia do Pina; ações de educação ambiental com estudantes da rede pública; e o plantio de mudas no manguezal do Cabanga.

Em Fernando de Noronha, a programação inclui ações de saúde, atendimento social e jurídico, atividades ambientais, ações veterinárias e o Refeninho, que aproxima crianças e jovens do arquipélago da vela e do universo da regata.

Festa aberta em Fernando de Noronha



A chegada dos velejadores também terá uma novidade importante nesta edição. Na segunda-feira (21), a Praça do Mergulhão, no Porto Santo Antônio, recebe uma festa aberta ao público para celebrar a chegada da Refeno e a relação construída entre a regata e a comunidade de Fernando de Noronha.

A programação começa às 17h e segue até a meia-noite, com DJ Flávia Pessoa; Mulheres que Bailam e Maracatu Nação Noronha – Ponto de Cultura e Memória Dona Nanete; Nego Noronha; Digão, dos Raimundos; e Sony Bass. A iniciativa foi criada para celebrar junto à população da ilha a chegada das embarcações que todos os anos encontram em Noronha o destino final da travessia.

A programação segue nos dias seguintes com ações sociais, ambientais e culturais. A premiação da 37ª Refeno será realizada no dia 23 de setembro, no Museu do Tubarão.

A Refeno é organizada pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco e, em 2026, chega à sua 37ª edição mantendo o percurso de aproximadamente 300 milhas entre o Recife e Fernando de Noronha e ampliando a programação que envolve esporte, cultura, turismo, inclusão, educação e ações sociais.

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