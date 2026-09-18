Corrida do Bob Esponja estreia em Pernambuco com largada no Shopping Guararapes

Evento temático acontece neste domingo (20), em Jaboatão dos Guararapes, com corrida de 5 km e caminhada de 2 km

Corrida do Bob Esponja (Divulgação)

Jaboatão dos Guararapes recebe, neste domingo (20), a primeira edição da Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco. A largada será no estacionamento do Shopping Guararapes, em Piedade, onde corredores e famílias poderão participar de uma manhã esportiva e temática.

A programação começa às 6h, com a corrida de 5 km, destinada a participantes a partir dos 14 anos. Às 7h, será a vez da caminhada de 2 km, aberta a todas as idades. A proposta reúne esporte, diversão e o universo de um dos personagens mais conhecidos da televisão.

Os participantes podem escolher entre quatro opções de kits: Bob Esponja, Patrick Estrela, combo Melhores Amigos, para duplas, e versão básica. Os kits incluem número de peito e medalha pós-prova, além de camisa e sacochila nas opções temáticas.

As inscrições seguem disponíveis online até este sábado (19), pelo site da Ticket Sports enquanto houver vagas. A retirada dos kits acontece na loja Centauro do Shopping Guararapes.

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