V Etapa da Copa Caxangá GWM de Hipismo tem inscrições abertas
O evento ocorre neste sábado (19), na sede do Caxangá Golf & Country Club
Publicado: 17/09/2026 às 16:17
V Etapa da Copa Caxangá ocorre neste sábado (19) (Divulgação)
Estão abertas as inscrições para a V Etapa da Copa Caxangá GWM de Hipismo, uma das principais competições da modalidade no Nordeste. O evento ocorre neste sábado (19), na sede do Caxangá Golf & Country Club, com disputas das 8h às 16h. Os cavaleiros e amazonas devem se inscrever até sexta-feira (18), por meio deste link:https://cgcc-inscricao.macronetwork.com.br/torneios/
A competição, a penúltima deste ano da Copa Caxangá, envolve categorias como Kids, Iniciante, Aspirantes e Principal. Além de somar pontos no ranking geral do campeonato, os atletas concorrem a prêmios como aparelhos de TV, assistentes virtuais (Alexa) e uma moto 0Km, totalizando cerca de R$ 22 mil em prêmios.
A Copa Caxangá GWM de Hipismo tem realização do Caxangá Golf & Country Club em parceria com a GWM Brasil.
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