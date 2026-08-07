Rebeca Andrade tira nota mais alta do mundo no salto em 2026

No Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, Rebeca recebeu 14,800 dos árbitros em sua apresentação no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Rebeca Andrade (Melogym/CBG)

Após quase dois anos afastada das competições para cuidar da saúde física e mental, Rebeca Andrade voltou a mostrar por que é um dos maiores nomes da ginástica artística mundial. Nesta sexta-feira (7), a campeã olímpica nos Jogos de Paris 2024 conquistou a maior nota do mundo no salto em 2026, durante sua participação no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em Brasília.

No Ginásio Nilson Nelson, Rebeca cravou um Yurchenko com dupla pirueta (DTY) e recebeu 14,800 dos árbitros em sua apresentação. Aos 27 anos, a ginasta segue em preparação para o Campeonato Mundial, que será realizado entre 17 e 25 de outubro, em Roterdã, nos Países Baixos. A competição também será classificatória para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Estou muito feliz, muito orgulhosa. Eu fiz um bom salto e, então, acho que isso me traz ainda mais força para conseguir cada vez melhorar mais”, afirmou Rebeca em vídeo divulgado pelo Flamengo.

Retorno após 22 meses

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade voltou às competições oficiais em junho, após 22 meses afastada. O retorno aconteceu no Campeonato Pan-Americano, no Rio de Janeiro, onde a brasileira conquistou a medalha de ouro justamente no salto.

“Foi maravilhoso voltar”, comemorou a ginasta na ocasião.

Em três participações nos Jogos Olímpicos, Rebeca construiu um currículo histórico para o esporte brasileiro. São dois ouros, três pratas e um bronze, totalizando seis medalhas.

Com informações da AFP

