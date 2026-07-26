Com gol de Frei Gilson, Jogo Solidário reúne ex-jogadores, fé e arrecada alimentos na Arena

Partida beneficente contou com nomes históricos do futebol brasileiro e encerrou programação com show de evangelização

Jogo Solidário com Frei Gilson na Arena de Pernambuco (Sandy James/DP Foto)

A Arena de Pernambuco recebeu, neste domingo (26), o Jogo Solidário promovido pela Comunidade Católica Obra de Maria, reunindo ex-jogadores da Seleção Brasileira, atletas que marcaram época no futebol nacional e nomes históricos do futebol pernambucano.

Em campo, o Time de Frei Gilson venceu por 3 a 0 a equipe da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), em uma partida marcada pela confraternização e pela solidariedade. O próprio Frei Gilson marcou um dos gols, em cobrança de pênalti, enquanto Rogerinho e Gervásio Farias completaram o placar.

Participaram da ação beneficente ex-atletas como Kleberson, Edmílson, rRicardo Rocha, Júnior, Carlinhos Bala, Jorge Henrique, Jeferson Nascimento, Wendel, Emerson, Hudson, Lucas Severino, Leandro Guerreiro, Fernandinho, Flávio Guapira, Sandro, Laércio e Everton Felipe, entre outros convidados.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, esteve presente no evento. Além da partida, o público acompanhou apresentações do Ministério Obra de Maria e da Orquestra Criança Cidadã, antes do encerramento com o show de evangelização de Frei Gilson.

Toda a arrecadação obtida com a venda de ingressos e as doações de alimentos será destinada aos projetos sociais desenvolvidos pela Comunidade Obra de Maria, que atua em ações de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade e em iniciativas de evangelização em Pernambuco e em outras regiões do país.

Segundo a organização, um dos principais objetivos da iniciativa é ampliar a capacidade de distribuição de alimentos por meio da aquisição de novos caminhões para transporte das doações. O evento uniu esporte, solidariedade e fé, mobilizando centenas de pessoas na Arena de Pernambuco em torno de uma causa social.