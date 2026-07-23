Turfe pernambucano a um passo de ter a primeira joqueta (Divulgação )

O turfe gaúcho foi o primeiro hipódromo do Brasil a ter uma joqueta no seu quadro de profissionais. Suzana Davis foi a primeira mulher a montar no país, e depois vieram Joseane Gulart. O Tarumã, na década de 1980, teve Josi Ferreira, a primeira joqueta a montar no Tarumã, e depois Barbara Melo, que, inclusive, montou em uma festividade no Recife, Halitheya Cordova e Camila Reis. O Ceará contou com outras joquetas, com destaque para Jeane Alves, além de Adelândia Alves. A Gávea teve Maria Luíza, nos anos 1990, e Victoria Mota, que hoje desenvolve a profissão de treinadora. Não conseguimos informações sobre Cidade Jardim.

E Pernambuco? Bem, Pernambuco, hoje reconhecido como celeiro de jóqueis que fazem sucesso nos grandes hipódromos do país e do exterior, até que esteve perto, mas nunca produziu uma joqueta. Agora, está a um passo de realizar o sonho dos pernambucanos.

No sábado, 25 de julho de 2026, na abertura da programação do V Grande Prêmio Ricardo Godoy, Anna Karollyna da Silva Marcelino, de 14 anos, estará no dorso do animal Novalis, animal de propriedade de Sérgio Dias da Silva, e treinado por Carlos Alberto Nascimento. A. Karollyna Ap3, nome que constará no programa oficial, é estudante do 9º ano do Colégio Barros Carvalho. Filha do ex-jóquei Cleiton Henrique (Xú), o primeiro aluno do Projeto Jóqueis do Futuro, do Jockey Club de Pernambuco, que passou a jóquei profissional vencendo muitas corridas na Madalena, mas, por problema de peso, teve que abandonar a profissão, e irmã de C.H.Silva, que hoje é jóquei redeador justamente por problema com o peso, igualmente ao pai, C. Henrique.

Com o apoio incondicional do pai e algumas restrições por parte da mãe, Silvana Jaqueline, que não vê com bons olhos a escolha da profissão que a filha abraçou, Karollyna chega cedo ao Jockey, por volta das 4h40, galopa animais até as 6h30 e segue para a escola.

Os treinadores que procuramos informações sobre Anna Karollyna nos treinamentos são unânimes em afirmar que ela está muito bem preparada, trabalha firme, fez boas partidas e está pronta para estrear. Para o treinador C.A.Nascimento, responsável pelo preparo de Novalis, Karol está muito bem. “Já veio das corridas de pônei com boa noção de partida, e o que deve lhe faltar no início é noção de percurso, o que ela vai adquirir com o tempo, que é normal para os aprendizes”, disse.

Já o treinador M.L.Maciel disse que gosta muito do estilo de Karol e acha que a mesma, se não se descuidar da alimentação e se dedicar aos treinos, vai se firmar na profissão. O experiente treinador W.Maciel disse que, se tivesse um animal à disposição, ela seria a joqueta, mas, assim que tiver oportunidade, vai assinar uma montaria nossa. “Senti muita confiança vendo-a na raia,

galopando e aprontando alguns animais”, disse o treinador.

Sobre ídolos e inspiração no turfe, Anna Karollyna disse que se espelha no jóquei pernambucano radicado na Gávea J.Victor (Dom Babito), também oriundo das corridas de pônei. “Gostava muito de ver a joqueta Victoria Mota atuando e hoje não tiro os olhos das montarias de Jeane Alves, em Cidade Jardim”.

Se tudo der certo, Karollyna quer ter oportunidade de, no futuro, montar em um grande hipódromo e, se possível, montar fora do Brasil. Anna Karollyna aproveitou para agradecer aos orientadores da Escola de Jóqueis, W.Gomes e W.P.Silva, por todo o apoio, dedicação e os ensinamentos passados no período de iniciação, além do treinador C.A. Nascimento (Beto), pelo apoio e confiança no seu trabalho.

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