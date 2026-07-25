Frei Gilson reúne ex-jogadores da Seleção Brasileira em jogo beneficente na Arena de Pernambuco

Evento promovido pela Obra de Maria mistura esporte, música e evangelização, com renda destinada a projetos sociais da comunidade católica

Jogo Solidário promovido por Frei Gilson (Reprodução)

A Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, receberá o Jogo Solidário com Frei Gilson, promovido pela Comunidade Católica Obra de Maria, que reunirá ex-jogadores da Seleção Brasileira, craques que passaram por grandes clubes do futebol nacional e nomes marcantes do futebol pernambucano em uma partida beneficente neste domingo (26).

Além da partida, o evento contará com apresentações musicais e um show de evangelização comandado por Frei Gilson.

Toda a arrecadação obtida com a venda de ingressos, além dos alimentos arrecadados por meio do ingresso social, será destinada aos projetos sociais desenvolvidos pela Obra de Maria, que atua em ações de assistência e evangelização em Pernambuco e em outras regiões do país.

Um dos objetivos da iniciativa é ampliar a distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo a aquisição de novos caminhões para o transporte das doações.

Ex-jogadores confirmados

A partida reunirá atletas que marcaram época no futebol brasileiro. Entre os nomes confirmados estão os campeões mundiais Kleberson, Edmílson e Júnior, além de ex-jogadores conhecidos do torcedor pernambucano, como Carlinhos Bala, Jorge Henrique, Jeferson Nascimento, Everton Felipe, Wendel, Emerson, Hudson, Lucas Severino, Leandro Guerreiro, Fernandinho, Sérgio, Flávio Guapira, Sandro e Laércio, entre outros convidados.

O confronto será disputado entre o Time do Frei Gilson e uma Seleção Convidada, em um ambiente voltado para toda a família, unindo entretenimento e ação solidária.

Esporte, música e evangelização

A programação terá início às 14h, com a abertura dos portões da Arena de Pernambuco. Na sequência, o público acompanhará um show do Ministério Obra de Maria antes da bola rolar, às 16h.

Após o jogo beneficente, a Orquestra Criança Cidadã fará uma apresentação especial. O encerramento ficará por conta de Frei Gilson, que sobe ao palco às 18h30 para conduzir um grande momento de evangelização, encerrando o evento às 20h.

Ingressos e serviço

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 30, com opção de ingresso social mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As vendas acontecem pela internet e também em pontos físicos no Recife.

O evento contará com áreas reservadas para pessoas com deficiência (PCD), garantindo meia-entrada e direito a acompanhante no mesmo setor. Crianças a partir de dois anos também precisam de ingresso, mediante apresentação de documento.

Programação

14h – Abertura dos portões

14h30 – Show do Ministério Obra de Maria

16h – Jogo Solidário (Time do Frei Gilson x Seleção Convidada)

Após a partida – Apresentação da Orquestra Criança Cidadã

18h30 – Show de evangelização com Frei Gilson

20h – Encerramento

Venda de ingressos

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Lojas Esposende – Shopping Tacaruna

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