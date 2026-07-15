TFSports transforma o RioMar Recife em ponto de encontro de corredores

Maior circuito de corridas da América Latina chega com etapa RioMar Recife no domingo, 16 de agosto, com percursos de 5km, 10km e 21km, reunindo diferentes níveis de atletas

Corrida (Corrida - Divulgação)

A TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, realiza, no Recife, mais uma etapa do Santander Track&Field Run Series 2026, considerado o maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de provas. A etapa RioMar Recife acontece no domingo, 16 de agosto, e contará com percursos de 5 km, 10 km, e 21 km, reunindo diferentes níveis de atletas.

A prova reforça a proposta da TFSports de transformar a corrida em uma experiência que vai além do percurso, conectando esporte, bem-estar e cidade. Cada etapa do circuito é pensada para promover encontros, estimular um estilo de vida ativo e saudável e fortalecer a relação dos corredores com o território onde a prova acontece.

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Os atletas inscritos recebem um kit exclusivo TFSports, com bag, camiseta e gifts de parceiros, e, ao concluir a prova, garantem medalha colecionável e Camiseta Finisher. A retirada dos kits será entre 13 e 15 de agosto, na loja Track&Field do RioMar Recife.

“Cada etapa do Santander Track&Field Run Series é desenhada para oferecer uma experiência completa, que une performance, segurança e conexão com a comunidade local. Nosso objetivo é seguir ampliando esse ecossistema e criando momentos que façam parte da rotina e da história de quem corre”, afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.

As inscrições estão disponíveis exclusivamente pelo aplicativo TFSports, onde também é possível consultar informações sobre distâncias, horários e outros serviços da prova.

Serviço – Santander Track&Field Run Series RioMar Recife

Data: 16 de agosto

Local: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife

Percursos: 5, 10 e 21km

Horário: primeira largada 5h

Retirada de kits

Dias: 13 a 15 de agosto

Horário: 9h às 22h

Local: Loja Track&Field do shopping RioMar Recife

A inscrição dá direito a kit exclusivo TFSports. Ao concluir a prova, os atletas recebem medalha colecionável e Camiseta Finisher.

