Paulista realiza seletiva para a Copa Pernambucana de Foot Table nesta quinta (25)

Paulista irá realizar seletiva oficial para a Copa Pernambucana de Foot Table (Cortesia-Prefeitura do Paulista)

Na próxima quinta-feira (25), quem pratica Foot Table (futmesa) terá a oportunidade de representar o município do Paulista na Copa Pernambucana de Foot Table. Será realizada a seletiva oficial, a partir das 19h, no Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, em Paulista.

A seleção será realizada nas modalidades individual (solo) e dupla, contemplando as categorias de 9 a 12 anos, 13 a 15 anos, 16 a 20 anos e 21 anos ou mais. Nesta primeira etapa, a disputa será exclusivamente masculina. De acordo com a organização, uma seletiva específica para o público feminino será realizada em uma próxima fase.

Ao todo, serão selecionados 12 representantes do Paulista para a próxima etapa da Copa Pernambucana de Foot Table, sendo três classificados em cada categoria. Os atletas escolhidos formarão a delegação que representará o município na competição estadual.

O superintendente de Esportes do Paulista, Emmanuel Soares, destacou a importância da seletiva para o fortalecimento da modalidade e para a descoberta de novos talentos no município. "A futmesa tem crescido de forma significativa e despertado o interesse de atletas de diferentes idades. Essa seletiva representa uma excelente oportunidade para que os participantes possam competir em alto nível e representar Paulista na competição estadual”.

De acordo com o gestor, o objetivo é incentivar a prática esportiva, ampliar o acesso às modalidades emergentes e valorizar os talentos da cidade. A seletiva é promovida pela Secretaria de Educação e Esportes do Paulista.





