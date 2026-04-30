Clube Português/FMO avança invicto e encara o Santos nas quartas do Brasileiro de Hóquei sobre Patins

Com três vitórias em três jogos, o Clube Português/FMO encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento

Equipe de Hóquei do Clube Português (Divulgação )

O Clube Português/FMO confirmou a liderança do Grupo B no Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins 2026, em Santos, e chega às quartas de final com campanha perfeita. A equipe pernambucana garantiu o primeiro lugar após vitória por WO sobre a A. Portuguesa Desportos, resultado registrado como 3x0.

Com três vitórias em três jogos, o Clube Português/FMO encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, 14 gols marcados e nenhum sofrido. Os números colocam o time com a melhor defesa da competição até aqui e entre os ataques mais produtivos do torneio.

Nas quartas de final, o adversário será o Santos Futebol Clube, que avançou como último colocado do Grupo A. A equipe paulista não pontuou na fase inicial, acumulando três derrotas, três gols marcados e 22 sofridos, incluindo revés por 11 a 2 para o Sertãozinho na rodada final.

O duelo opõe campanhas distintas: de um lado, um Clube Português/FMO sólido, invicto e sem sofrer gols; do outro, um Santos que tenta reagir na competição jogando em casa.

A partida será disputada nesta quinta-feira, às 21h, abrindo o mata-mata do torneio. Para o Clube Português/FMO, é o início da fase decisiva na luta pelo título nacional.