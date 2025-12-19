Português vence o Sport e conquista o pentacampeonato pernambucano de hóquei sobre patins

Em uma final marcada pelo equilíbrio e pela intensidade, o time luso venceu o Sport por 1 a 0

Clube Português é campeão pernambucano (Reprodução)

O Clube Português é pentacampeão do Campeonato Pernambucano de Hóquei sobre Patins. Em uma final marcada pelo equilíbrio e pela intensidade, o time luso venceu o Sport por 1 a 0 e confirmou, de forma direta, mais um título estadual.

A decisão foi disputada em alto nível técnico, com forte marcação, organização defensiva e poucas oportunidades claras de gol. As duas equipes demonstraram competitividade do início ao fim, transformando a final em um confronto decidido nos detalhes.

O gol do título saiu na reta final da partida. Faltando quatro minutos para o encerramento, Ceará marcou após assistência de Diego, garantindo a vitória e selando a conquista lusa diante do Sport.

Com o título do segundo turno — somado à conquista do primeiro turno — o Clube Português confirmou sua superioridade no Estadual e levantou a taça pernambucana de 2025 sem a necessidade de partida extra, consolidando o pentacampeonato e a força do hóquei luso em Pernambuco.

