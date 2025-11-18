Recife recebe o Campeonato Brasileiro Master de Hóquei no Clube Português

Torneio reúne atletas das categorias 45+ e 55+ e celebra a tradição da modalidade na capital pernambucana

Campeonato Brasileiro Master de Hóquei (Divulgação)

O hóquei sobre patins volta a ganhar protagonismo no Recife! De 20 a 22 de novembro, a quadra do Clube Português do Recife será palco do Campeonato Brasileiro Master de Hóquei, reunindo atletas das categorias 45+ e 55+ em um dos eventos mais simbólicos do calendário nacional da modalidade.

Mais do que uma competição, o torneio promete celebrar a história, a longevidade e a paixão que moldaram o hóquei sobre patins no Brasil, especialmente na capital pernambucana, berço e referência do esporte desde os anos 1950. A modalidade chegou ao país impulsionada pela comunidade portuguesa e rapidamente encontrou no Recife um território fértil para se desenvolver. Desde então, clubes tradicionais e gerações de atletas transformaram a cidade em um dos pilares do hóquei nacional.

Em 2025, o vínculo histórico se renova com a realização do Brasileiro Master, que reunirá alguns dos maiores nomes que já vestiram a camisa da Seleção Brasileira. Durante os três dias de evento, atletas consagrados mostram que experiência, competitividade e espírito esportivo continuam mais vivos do que nunca.

Evento com entrada gratuita

O torneio terá entrada gratuita, algo que deve aproximar torcedores, familiares, curiosos e amantes da modalidade. A promessa é de um clima de confraternização, celebração e reencontros, mas também de jogos intensos e competitivos, que evidenciam o compromisso dos veteranos com o alto nível técnico.

Equipes participantes

Clube Português do Recife (PE)

Pernambuco Hóquei Clube (PE)

Confraria do Hóquei (PE)

Sport Club do Recife (PE)

Natal Hóquei Clube (RN)

Teresópolis Hóquei Clube (RJ)

Veteranos Hóquei Clube (SP)

Portuguesa (SP)

Sertãozinho Hóquei Clube (SP)

Presenças ilustres dos veteranos da Seleção Brasileira

Entre os destaques confirmados estão nomes marcantes da Seleção Brasileira, figuras que ajudaram a consolidar a força do hóquei nacional ao longo das últimas décadas. Estarão em quadra atletas como: Jurandir Silva (Didi), Maurício Duque, Leopoldo Casado, Leonidas Agra, Leonardo Agra, Fernando Louzada (Nando), André Borges, Aurélio Paludo (Lelo), Bruno Matos, Rodrigo Gesteira, Rubens Santos (Rubão), Osvaldo Guimarães, Karam Feres Karam, Kleber Gembre e Paulo Lins.

Tabela da competição (20 a 22 de novembro)

1ª Rodada — Quinta-feira (20/11) – Manhã



Jogo 1 — 9h00 (55+)

Clube Português do Recife x Pernambuco Hóquei Clube

Jogo 2 — 9h45 (45+)

Confraria (PE) x Sport Club do Recife

Jogo 3 — 10h30 (55+)

Teresópolis Hóquei Clube x Portuguesa (SP)

Jogo 4 — 11h20 (45+)

Pernambuco Hóquei Clube x Natal Hóquei Clube

Jogo 5 — 12h00 (45+)

Sertãozinho Hóquei Clube x Veteranos Hóquei Clube

2ª Rodada — Quinta-feira (20/11) – Tarde/Noite



Jogo 6 — 17h00 (45+)

Natal Hóquei Clube x Confraria (PE)

Jogo 7 — 17h50 (55+)

Pernambuco Hóquei Clube x Teresópolis Hóquei Clube

Jogo 8 — 18h40 (55+)

Portuguesa (SP) x Clube Português do Recife

Cerimônia de abertura — 19h30

Jogo 9 — 20h00 (45+)

Pernambuco Hóquei Clube x Veteranos Hóquei Clube

Jogo 10 — 21h00 (45+)

Sport Club do Recife x Sertãozinho Hóquei Clube

3ª Rodada — Sexta-feira (21/11) – Manhã



Jogo 11 — 9h00 (55+)

Pernambuco Hóquei Clube x Portuguesa (SP)

Jogo 12 — 9h50 (55+)

Clube Português do Recife x Teresópolis Hóquei Clube

Jogo 13 — 10h40 (45+)

Confraria (PE) x Pernambuco Hóquei Clube

Jogo 14 — 11h20 (45+)

Veteranos Hóquei Clube x Sport Club do Recife

Jogo 15 — 12h00 (45+)

Sertãozinho Hóquei Clube x Natal Hóquei Clube

4ª Rodada — Sexta-feira (21/11) – Tarde/Noite



Jogo 16 — 17h20 (45+)

Natal Hóquei Clube x Veteranos Hóquei Clube

Jogo 17 — 18h20 (45+)

Sertãozinho Hóquei Clube x Confraria (PE)

Jogo 18 — 19h20 (45+)

Sport Club do Recife x Pernambuco Hóquei Clube

Semifinais (+55) — Sexta-feira

Jogo 19 — 20h20 (55+)

2º colocado x 3º colocado

Jogo 20 — 21h20 (55+)

1º colocado x 4º colocado

5ª Rodada — Sábado (22/11) – Manhã



Jogo 21 — 9h00 (45+)

Sport Club do Recife x Natal Hóquei Clube

Jogo 22 — 9h50 (45+)

Confraria (PE) x Veteranos Hóquei Clube

Jogo 23 — 10h40 (45+)

Pernambuco Hóquei Clube x Sertãozinho Hóquei Clube

Fase Final

Master +55

Decisão de 3º e 4º lugar — 17h00 (55+)

Perdedor Jogo 19 x Perdedor Jogo 20

Final — 17h50 (55+)

Ganhador Jogo 19 x Ganhador Jogo 20

Master +45

Decisão de 3º e 4º lugar — 18h40 (45+)

3º lugar da 1ª fase x 4º lugar da 1ª fase

Final — 19h30 (45+)

1º lugar da 1ª fase x 2º lugar da 1ª fase