Recife recebe o Campeonato Brasileiro Master de Hóquei no Clube Português
Torneio reúne atletas das categorias 45+ e 55+ e celebra a tradição da modalidade na capital pernambucana
Publicado: 18/11/2025 às 19:35
Campeonato Brasileiro Master de Hóquei (Divulgação)
O hóquei sobre patins volta a ganhar protagonismo no Recife! De 20 a 22 de novembro, a quadra do Clube Português do Recife será palco do Campeonato Brasileiro Master de Hóquei, reunindo atletas das categorias 45+ e 55+ em um dos eventos mais simbólicos do calendário nacional da modalidade.
Mais do que uma competição, o torneio promete celebrar a história, a longevidade e a paixão que moldaram o hóquei sobre patins no Brasil, especialmente na capital pernambucana, berço e referência do esporte desde os anos 1950. A modalidade chegou ao país impulsionada pela comunidade portuguesa e rapidamente encontrou no Recife um território fértil para se desenvolver. Desde então, clubes tradicionais e gerações de atletas transformaram a cidade em um dos pilares do hóquei nacional.
Em 2025, o vínculo histórico se renova com a realização do Brasileiro Master, que reunirá alguns dos maiores nomes que já vestiram a camisa da Seleção Brasileira. Durante os três dias de evento, atletas consagrados mostram que experiência, competitividade e espírito esportivo continuam mais vivos do que nunca.
Evento com entrada gratuita
O torneio terá entrada gratuita, algo que deve aproximar torcedores, familiares, curiosos e amantes da modalidade. A promessa é de um clima de confraternização, celebração e reencontros, mas também de jogos intensos e competitivos, que evidenciam o compromisso dos veteranos com o alto nível técnico.
Equipes participantes
Clube Português do Recife (PE)
Pernambuco Hóquei Clube (PE)
Confraria do Hóquei (PE)
Sport Club do Recife (PE)
Natal Hóquei Clube (RN)
Teresópolis Hóquei Clube (RJ)
Veteranos Hóquei Clube (SP)
Portuguesa (SP)
Sertãozinho Hóquei Clube (SP)
Presenças ilustres dos veteranos da Seleção Brasileira
Entre os destaques confirmados estão nomes marcantes da Seleção Brasileira, figuras que ajudaram a consolidar a força do hóquei nacional ao longo das últimas décadas. Estarão em quadra atletas como: Jurandir Silva (Didi), Maurício Duque, Leopoldo Casado, Leonidas Agra, Leonardo Agra, Fernando Louzada (Nando), André Borges, Aurélio Paludo (Lelo), Bruno Matos, Rodrigo Gesteira, Rubens Santos (Rubão), Osvaldo Guimarães, Karam Feres Karam, Kleber Gembre e Paulo Lins.
Tabela da competição (20 a 22 de novembro)
1ª Rodada — Quinta-feira (20/11) – Manhã
Jogo 1 — 9h00 (55+)
Clube Português do Recife x Pernambuco Hóquei Clube
Jogo 2 — 9h45 (45+)
Confraria (PE) x Sport Club do Recife
Jogo 3 — 10h30 (55+)
Teresópolis Hóquei Clube x Portuguesa (SP)
Jogo 4 — 11h20 (45+)
Pernambuco Hóquei Clube x Natal Hóquei Clube
Jogo 5 — 12h00 (45+)
Sertãozinho Hóquei Clube x Veteranos Hóquei Clube
2ª Rodada — Quinta-feira (20/11) – Tarde/Noite
Jogo 6 — 17h00 (45+)
Natal Hóquei Clube x Confraria (PE)
Jogo 7 — 17h50 (55+)
Pernambuco Hóquei Clube x Teresópolis Hóquei Clube
Jogo 8 — 18h40 (55+)
Portuguesa (SP) x Clube Português do Recife
Cerimônia de abertura — 19h30
Jogo 9 — 20h00 (45+)
Pernambuco Hóquei Clube x Veteranos Hóquei Clube
Jogo 10 — 21h00 (45+)
Sport Club do Recife x Sertãozinho Hóquei Clube
3ª Rodada — Sexta-feira (21/11) – Manhã
Jogo 11 — 9h00 (55+)
Pernambuco Hóquei Clube x Portuguesa (SP)
Jogo 12 — 9h50 (55+)
Clube Português do Recife x Teresópolis Hóquei Clube
Jogo 13 — 10h40 (45+)
Confraria (PE) x Pernambuco Hóquei Clube
Jogo 14 — 11h20 (45+)
Veteranos Hóquei Clube x Sport Club do Recife
Jogo 15 — 12h00 (45+)
Sertãozinho Hóquei Clube x Natal Hóquei Clube
4ª Rodada — Sexta-feira (21/11) – Tarde/Noite
Jogo 16 — 17h20 (45+)
Natal Hóquei Clube x Veteranos Hóquei Clube
Jogo 17 — 18h20 (45+)
Sertãozinho Hóquei Clube x Confraria (PE)
Jogo 18 — 19h20 (45+)
Sport Club do Recife x Pernambuco Hóquei Clube
Semifinais (+55) — Sexta-feira
Jogo 19 — 20h20 (55+)
2º colocado x 3º colocado
Jogo 20 — 21h20 (55+)
1º colocado x 4º colocado
5ª Rodada — Sábado (22/11) – Manhã
Jogo 21 — 9h00 (45+)
Sport Club do Recife x Natal Hóquei Clube
Jogo 22 — 9h50 (45+)
Confraria (PE) x Veteranos Hóquei Clube
Jogo 23 — 10h40 (45+)
Pernambuco Hóquei Clube x Sertãozinho Hóquei Clube
Fase Final
Master +55
Decisão de 3º e 4º lugar — 17h00 (55+)
Perdedor Jogo 19 x Perdedor Jogo 20
Final — 17h50 (55+)
Ganhador Jogo 19 x Ganhador Jogo 20
Master +45
Decisão de 3º e 4º lugar — 18h40 (45+)
3º lugar da 1ª fase x 4º lugar da 1ª fase
Final — 19h30 (45+)
1º lugar da 1ª fase x 2º lugar da 1ª fase