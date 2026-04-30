Sport/Uninassau tem duelo decisivo contra o líder Sampaio Basquete nesta quinta

Sport luta para se classificar para próxima fase (Divulgação )

É decisão para a equipe rubro-negra. Nesta quinta-feira (30), às 20h, o Sport/Uninassau/Instituto Todos recebe o Sampaio Basquete, líder da Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026, em um confronto que promete intensidade máxima na quadra da Uninassau. A presença da torcida será fundamental para empurrar as Leoas em busca de mais uma vitória.

O time pernambucano chega embalado após vitória convincente sobre o Salvador, por 81 a 62, na última segunda-feira (27). O resultado reforçou o bom momento da equipe, que cresce dentro da competição e busca consolidar sua reação na tabela.

Contra o líder, o desafio será ainda maior: foco total desde o início, superação e mínimo de erros para transformar a energia da arquibancada em combustível dentro de quadra. Uma vitória pode significar um passo decisivo na luta por vaga na próxima fase da LBF 2026. Nunca foi tão importante o apoio da torcida na LBF como nesta quinta-feira, por isso a expectativa é de quadra lotada.

Ingressos já disponíveis

Os bilhetes estão à venda pelo site vendyno.goexplosion.com, com valores de R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 20 (social). A expectativa é de casa cheia, em um jogo que exige intensidade das atletas e apoio constante da torcida.