Brasil perde da China e fica fora da Copa do Mundo de basquete feminino pela 3ª edição seguida

Até a edição de 2014, o Brasil jamais havia ficado fora de uma Copa do Mundo - foi campeão em 1994

Seleção Brasileira de Basquete Feminino (Divulgação/FIBA)

A seleção brasileira de basquete lutou, mas não conseguiu superar a forte anfitriã China, no Sport Centre de Wuhan, e pela terceira edição seguida estará fora da Copa do Mundo feminina. O revés de 83 a 71 acabou custando a vaga para a competição da Alemanha, em setembro.

Até a edição de 2014, o Brasil jamais havia ficado fora de uma Copa do Mundo - foi campeão em 1994. Desde então, a seleção virou um saco de pancadas para equipes da Europa e vem amargando eliminações precoces em Pré-Mundiais.

A derrota diante das chinesas, anfitriãs do Pré-Mundial, até era esperada. Ocorre que dos cinco jogos, o Brasil também ampliou seu jejum contra seleções europeias ao ser derrotado por Bélgica e República Checa, terminando a disputa por uma das quatro vagas na quinta colocação.

Com os resultados de mais cedo, entre eles a vitória fácil de Mali sobre o Sudão do Sul, as brasileiras entraram em quadra diante das anfitriãs necessitando de uma vitória para se garantir no Mundial da Alemanha.

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E o começo foi animador, com as comandadas de Pokey Chatman andando lado a lado com a forte seleção rival - chegou a liderar o placar. A pivô Damiris foi o destaque do primeiro tempo, com 14 pontos e no qual o Brasil foi para o intervalo atrás do placar em quatro pontos, com 46 a 42 para as chinesas.

O Brasil voltou mal do descanso, cometendo diversos erros e viu a China deslanchar no placar. No período final, quando tinha desvantagem de 11 pontos, com 70 a 59, uma bola de três de Damiris (foi a cestinha com 30) seria a chance para a recuperação brasileira. Mas a insistência do perímetro, sem sucesso, atrapalhava. Para piorar, Kamilla Cardoso estourou o número de faltas e acabou excluída nos três minutos finais.

Restando dois minutos, o Brasil precisava de um milagre para virar um jogo com 10 pontos atrás do placar. Fez somente uma cesta e acabou amargando nova eliminação.

O choro de Kamilla Cardoso no banco retratou o tamanho da decepção, pois o Brasil chegou ao Pré-Mundial bastante confiante na classificação. China, Bélgica, Mali e República Checa levaram as quatro vagas.