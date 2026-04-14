Recife sedia pela primeira vez Campeonato Sul-Americano Master de Esportes Aquáticos

Evento reúne mais de mil atletas de 12 países e segue até 24 de abril

Recife sedia Sul-Americano Master de Esportes Aquáticos (Wagner Cavalcanti)

Recife recebe, pela primeira vez, o Campeonato Sul-Americano Master de Esportes Aquáticos. A competição reúne 1.087 atletas de 12 países e 160 clubes, com disputas entre os dias 13 e 24 de abril, em quatro modalidades.

As provas estão sendo realizadas no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife, e no Pontal de Maracaípe, em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca.

A programação foi iniciada com o congresso técnico e o reconhecimento da piscina. A natação abriu oficialmente as disputas e acontece de 13 a 17 de abril. As provas de águas abertas serão realizadas nos dias 18 e 19, seguidas pelo nado artístico, de 20 a 22, e pelo polo aquático, de 22 a 24 de abril.

“Receber o Campeonato Sul-Americano Master de Esportes Aquáticos em Pernambuco é motivo de muito orgulho para todos nós. Este evento consolida o nosso estado, especialmente o Recife, como um dos principais polos dos esportes aquáticos no Brasil e na América do Sul", disse Adriana Salazar, presidente da Federação Aquática Pernambucana.

Estamos falando de uma competição que reúne mais de mil atletas de 12 países, em um ambiente de integração, alto nível técnico e celebração do esporte ao longo de todas as idades, dos 20 aos mais de 90 anos.

A competição de natação é disputada em piscina de 25 metros e conta com quase todas as provas do programa, com exceção dos 1500 metros livre e dos revezamentos 4x200 livre e 4x100 medley.

A entrada para o público é gratuita nas competições realizadas no Parque Santos Dumont.

As provas de natação têm transmissão ao vivo pela Swim Channel TV, com narração de Alex Pussieldi e comentários de Patrick Winkler. A transmissão está disponível no aplicativo da plataforma e no YouTube.

O evento é organizado pela Confederação Sul-Americana de Desportos Aquáticos, em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e a Associação Brasileira Master de Natação, com apoio da Federação Aquática Pernambucana, da Associação de Natação Masters de Pernambuco e do Governo de Pernambuco.

Serviço:

Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont e Pontal de Maracaípe

Data: 13 a 24 de abril

Entrada gratuita

Informações: www.abmn.org.br/sulamericano



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