Pernambucano Cléber André celebra temporada de destaque na Arábia Saudita e pela Seleção Brasileira

Pernambucano Cléber André, atleta de futsal (Divulgação / Al-Qadisiyah)



Um dos principais nomes do futsal brasileiro na atualidade, o pernambucano Cléber André encerrou a temporada em alta, consolidando seu protagonismo tanto pelo Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, quanto pela Seleção Brasileira. Ao todo, o ala disputou 37 partidas ao longo do ciclo, balançando as redes 53 vezes.

“Fico muito feliz com a temporada que consegui fazer. Acredito que consegui repetir os bons desempenhos da minha temporada de estreia na Arábia Saudita e ainda pude viver grandes momentos com a Seleção Brasileira, que é sempre uma grande motivação. Tenho buscado evoluir a cada ano, me manter em alto nível e ajudar as equipes por onde passo. Agora, vou procurar descansar e já me preparar para os desafios que a próxima temporada reserva para mim”, afirmou.

Pelo clube saudita, foram 24 jogos e 48 gols, além do vice-campeonato da Saudi Futsal Premier League, principal competição do país. Já com a camisa da Seleção Brasileira, marcou cinco gols em 13 jogos e teve participação direta na campanha do título da Copa América de Futsal, conquistada com vitória por 2 a 1 diante da Argentina na decisão.

Desde 2024 no futsal do Oriente Médio, Cléber André soma 114 gols em 53 partidas pelo Al-Qadisiyah. O recifense é nome frequente nas convocações da Seleção Brasileira e está no radar de clubes como Barcelona e Benfica para a próxima temporada europeia, como adiantou o jornalista espanhol Gustavo Muñana.

Aos 29 anos, Cléber teve passagens pelo Trio de Ferro pernambucano antes de seguir carreira pelo Atlântico (RS) e pelo Palma, da Espanha. Neste último, foi bicampeão da UEFA Futsal Champions League e do Mundial de Clubes. Ao se transferir para o futsal saudita, tornou-se, à época, a negociação mais cara da história da modalidade, em uma transação que girou em torno de 200 mil euros.