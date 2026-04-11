Inscrições abertas para a etapa SRUN Fernando de Noronha, maior circuito de trilha nacional

Corrida, confirmada para 5 de setembro, é realizada pela Mountain Do, por meio de projeto de Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte

Corrida terá edição em Fernando de Noronha (Divulgação)

Com provas de 8km e 21km, Fernando de Noronha vai receber a etapa de corrida de rua SRUN do Santander no dia 5 de setembro, um sábado. As inscrições foram abertas pelo site https://mountaindo.com.br/raizes/fernandodenoronha/.

Procurada por brasileiros e estrangeiros, essa prova é única no quesito de unir esporte, contemplação e responsabilidade ambiental em um dos territórios naturais mais preservados do país.

Há mais de 23 anos no mercado de corridas em trilhas, a Mountain Do vem conquistando territórios e atletas com foco na valorização dos biomas brasileiros. Mais do que uma competição, a etapa em Fernando de Noronha se consolidou como uma experiência esportiva que respeita o território onde acontece. Da arena às trilhas imersas em praias paradisíacas, a empresa investe em educação ambiental, pela gestão eficiente dos resíduos e ações de valorização da flora e da fauna. O percurso, desenhado em harmonia com a geografia da ilha, convida os participantes a uma corrida técnica e consciente. Anualmente, brasileiros e estrangeiros mergulham nessa aventura em meio a paisagens reconhecidas mundialmente pela biodiversidade e relevância ambiental.

SUSTENTABILIDADE

O compromisso com a sustentabilidade orienta todas as etapas do projeto, desde a concepção até a execução. Entre as diretrizes estão a redução de resíduos, a não utilização de plásticos de uso único e o incentivo a práticas responsáveis na imersão. “A Mountain Do nasceu com o propósito de oferecer experiências transformadoras por meio do esporte, sempre respeitando os lugares que nos recebem. Em Fernando de Noronha, essa responsabilidade se intensifica há décadas”, destaca Kiko, diretor fundador da empresa.

Com este mesmo propósito, o Santander investiu neste projeto como parte de sua plataforma de corridas de rua, a SRUN, ampliando sua presença regional. “Atuamos neste território desde 2018 e temos o compromisso de promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. A parceria com a Mountain Do em Fernando de Noronha só reforça nosso posicionamento como marca que mais patrocina corridas”, afirma Bibiana Berg, head sênior de Experiências e Cultura do Santander Brasil.

O evento também prevê ações de engajamento social e iniciativas de impacto positivo, alinhadas às premissas de responsabilidade socioambiental que norteiam tanto o evento quanto seus patrocinadores e parceiros. Antes ou depois das provas, quem corre não deixa a ilha sem conhecer o projeto Econoronha e plantar pelo menos uma árvore. Com número controlado de participantes e estrutura planejada para minimizar impactos, a etapa mantém seu caráter exclusivo e técnico, atraindo atletas que buscam desafios diferenciados e experiências memoráveis.

A corrida integra projeto aprovado pelo Ministério do Esporte e viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A iniciativa conta com o patrocínio do Santander e é apresentada pela Esfera, programa de recompensas do banco.

Inscrições e planejamento

Para os atletas que planejam correr em Noronha em 5 de setembro deste ano, a organização recomenda que planeje com antecedência a compra do voo e hospedagem. Estão previstas trilhas de 8 km e de 21 km. .

A edição 2026 reforça ainda mais o papel do esporte como estratégia de desenvolvimento humano, promoção da saúde e valorização de territórios naturais brasileiros, pilares centrais da Lei de Incentivo ao Esporte.