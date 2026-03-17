Com inscrições abertas, Recife recebe primeira etapa do Circuito Sun Day Run com adidas

O evento esportivo está marcado para este domingo, dia 22 de março, com provas de 5 km e 10 km com largadas ao amanhecer a partir do RioMar Recife

Sun Day Run com adidas no Recife tem inscrições abertas (Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a Sun Day Run com adidas no Recife. A capital pernambucana recebe a primeira etapa do circuito de corridas de rua no Nordeste que tem a adidas como marca oficial. O evento esportivo está marcado para este domingo, dia 22 de março, com provas de 5 km e 10 km com largadas ao amanhecer a partir do RioMar Recife, que recebe a arena do evento.

Já estão esgotadas mais de 40% do total de vagas para a Sun Day Run com adidas no Recife. As inscrições são limitadas e podem ser feitas a partir do site oficial do circuito, o www.sundayrun.com.br. O primeiro lote termina no dia 21 deste mês. Além da capital de Pernambuco, neste ano o Circuito Sun Day Run com adidas tem mais três etapas: em Fortaleza, em 24 de maio, também com inscrições abertas, e outras duas no segundo semestre, em Aracaju, em agosto, e Salvador, em dezembro.

A Sun Day Run com adidas no Recife é desenhada para conectar os atletas com a energia do amanhecer na orla pernambucana. Com largada pontual às 5h30, os corredores dos 5 km e 10 km percorrerão a região do Pina e Boa Viagem, partindo do RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251 - Bairro Pina), que recebe a arena. Um dos grandes diferenciais do evento esportivo é o kit-atleta, que inclui uma camiseta da adidas exclusiva do circuito. A arena contará com ativações de marcas, sessões de massagem e espaços de convivência para celebrar a cultura da corrida no Nordeste e a superação dos atletas.

“Recife foi o ponto de partida da nossa história no ano passado e abriu o caminho para o circuito, que foi ampliado para este ano. O retorno positivo dos corredores pernambucanos consolidou o circuito, e agora voltamos com com uma grande expectativa pela renovação da parceria com a adidas e o apoio do RioMar Recife. Com o ritmo acelerado das inscrições, devido ao grande sucesso na primeira edição, nossa estimativa é que as vagas esgotem antecipadamente”, afirma Ricardo Ramalho, diretor da BRB Marketing Esportivo, organizadora do circuito.

Ao garantir a vaga, os inscritos também participam de sorteio da marca esportiva oficial. Será sorteado um kit adidas completo, com tênis de alta performance Adios Pro 4, camiseta e shorts via live no Instagram oficial do evento, @sundayrun.br. Os atletas também recebem vouchers de desconto para compras em lojas parceiras no RioMar Recife.

O Circuito Sun Day Run com adidas tem a adidas como marca esportiva oficial e naming rights e patrocínio master do RioMar Recife. A organização é da BRB Marketing Esportivo e o site oficial do circuito é o www.sundayrun.com.br.

Serviço:

Circuito Sun Day Run com adidas 2026

Primeira etapa: Recife, em 22 de março.

Distâncias: 5 km e 10 km.

Local: Shoppings RioMar Recife.

Inscrições e mais informações: https://sundayrun.com.br/

Realização: Sun Day Eventos

Organização: BRB Marketing Esportivo.

Patrocínio: RioMar Recife (patrocínio master) e adidas (marca esportiva oficial e naming).

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