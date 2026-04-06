Jamily Félix, do Clube Português, se apresenta à Seleção Brasileira de Handebol

Atleta do Clube Português foi chamada para a Seleção Brasileira (Divulgação/Clube Português)

O handebol do FMO/Clube Português inicia a semana com uma excelente notícia: a ponta-esquerda Jamily Félix se apresenta nesta segunda (6) à Seleção Brasileira Feminina para um período de treinamentos na Tunísia.

A semana será inteiramente dedicada à preparação técnica e tática da equipe, em um ciclo que já mira duas importantes competições: o Sul-Centro Americano e o Pan-Americano da categoria.

A convocação reforça o papel do FMO/Clube Português como formador de atletas que chegam ao mais alto nível do handebol nacional. Jamily viaja para a Tunísia para um período de atividades intensivas que incluirá avaliações, treinos específicos e integração com o grupo que representa o país no cenário internacional. Tudo isso sob a coordenação do também treinador luso, Cristiano Rocha.

Para Jamily, o chamado é a confirmação de que o trabalho realizado até aqui está no caminho certo. “Essa convocação é muito importante para minha carreira, pois mostra que estou no caminho certo. É um momento de muito aprendizado, evolução e de aproveitar ao máximo essa experiência internacional para crescer como atleta e ajudar a seleção!”, afirmou a jogadora antes do embarque.

A presença da atleta em mais uma etapa da Seleção também evidencia a eficácia da metodologia de alto rendimento aplicada pelo FMO/Clube Português. O período de treinamentos na Tunísia será fundamental para que a comissão técnica brasileira observe atletas que podem ser decisivas nas competições continentais que se aproximam.