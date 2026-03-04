Rise Club promove aulão gratuito de jiu-jitsu para mulheres no Dia Internacional da Mulher, no Recife
Evento na unidade Boa Viagem 2 reúne jiu-jitsu, defesa pessoal, yoga e roda de conversa para estimular bem-estar, segurança e autonomia feminina
Publicado: 04/03/2026 às 16:29
Rise Club (Divulgação)
A Rede de academias Rise Club realiza, no próximo domingo (8) , um aulão especial de jiu-jitsu em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, com programação voltada à saúde, bem-estar e empoderamento feminino. O encontro acontece na unidade Boa Viagem 2 , no Recife, das 9h às 12h , e é aberto para alunas e convidadas.
A atividade será conduzida pela atleta Andreza Muniz, em conjunto com as praticantes de jiu-jitsu Andressa Lustosa, Fernanda Rodrigues e Gabriela Lima , além de prática de Yoga com Karla Costa e roda de conversa mediada pela psicóloga Ingrid May. A programação inclui prática de jiu-jitsu, vivência de defesa pessoal, yoga e um espaço de diálogo sobre a presença das mulheres nas artes marciais e na luta por mais segurança e autonomia no dia a dia.
Mais do que um aulão, a atividade tem o objetivo de aproximar mulheres do universo das lutas, promover acolhimento e criar um ambiente seguro para troca de experiências. Na roda de conversa, participantes poderão tirar dúvidas sobre a modalidade, compartilhar histórias e discutir como o jiu-jitsu pode ser uma ferramenta de autoconfiança, fortalecimento físico e mental, além de rede de apoio entre mulheres.
A programação faz parte de uma série de ações da Rede Rise Club para o mês de março. No sábado (7) , acontecem também aulões de Krav Maga para Mulheres em outras unidades: em Caruaru , em parceria com o Krav Maga Caruaru , das 15h às 18h; e na unidade Casa Forte, no Recife, das 7h30 às 10h, sob a condução do instrutor Thiago Augusto.
O aulão de domingo, em Boa Viagem, é voltado tanto para quem já pratica quanto para iniciantes, sem necessidade de experiência prévia em jiu-jitsu e em defesa pessoal. As vagas são limitadas.
SERVIÇO
Aulão de Jiu-jitsu – Dia Internacional das Mulheres (Rise Club)
Data: Domingo, 8 de março
Horário: 9h às 12h
Local: Rise Club – Unidade Boa Viagem 2
Endereço: R. Ana Camelo da Silva, 168 – Boa Viagem, Recife (PE)
Atividades: Jiu-jitsu, defesa pessoal, yoga e roda de conversa
Público-alvo: Mulheres (alunas e convidadas; iniciantes e praticantes)
Informações e inscrições:
Telefone/WhatsApp: (81) 92003-3934
Instagram: @risecluboficial
Krav Maga para Mulheres – Casa Forte
Sábado, 7 de março, das 7h30 às 10h
Estrada das Ubaias, 388 – Casa Forte, Recife (PE)
Krav Maga para Mulheres – Caruaru
Sábado, 7 de março, das 15h às 18h
R. Saldanha Marinho, 1640 – Maurício de Nassau, Caruaru (PE)
