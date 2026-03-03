João Fonseca, Rayssa Leal e Yago Dora concorrem a prêmios no Laureus; veja todos os indicados
A cerimônia está agendada para o mês que vem, no dia 20 de abril, e será realizada no Palácio Cibeles, em Madri, na Espanha
Publicado: 03/03/2026 às 15:26
João Fonseca, Rayssa Leal e Yago Dora (AFP, Pablo Vaz/SLS e Cait Miers/WSL)
O Prêmio Laureus, evento que tem o status de "Oscar do Esporte", vai contar com quatro atletas brasileiros indicados em suas oito categorias. A divulgação da lista foi anunciada nesta terça-feira. A skatista Rayssa Leal e o surfista Yago Dora medem forças como melhor atleta de ação. O tenista João Fonseca é um dos concorrentes à revelação do ano de 2025. Já Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, da natação paralímpica, é o quarto representante nacional e está na disputa entre os esportistas com deficiência.
A premiação, onde serão conhecidos os vencedores deste evento esportivo, tem data e local definidos. A cerimônia está agendada para o mês que vem, no dia 20 de abril, e será realizada no Palácio Cibeles, em Madri, na Espanha.
Consolidada no cenário mundial do skate, a medalhista olímpica recebeu a sua quarta indicação na categoria "Melhor Atleta de Ação". Concorrente na mesma categoria, e indicado pela primeira vez, o surfista Yago Dora conquistou o título da WSL de 2025.
João Fonseca entra na categoria "Revelação do Ano" depois de completar a sua primeira temporada no circuito internacional de tênis. Ele marcou presença nos quatro Grand Slams do ano e conquistou títulos como o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.
Dono de seis medalhas paralímpicas, Gabriel Araújo, outro estreante no Prêmio Laureus, brilhou no Mundial do ano passado, quando arrebatou a medalha de ouro nas provas de 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2.
Os vencedores serão escolhidos por membros da Laureus Academy. Além dos brasileiros, a lista inclui nomes como Armand Duplantis (atletismo, salto com vara), Katie Ledecky (natação) e os tenistas Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, como principais destaques.
VEJA TODOS OS INDICADOS ÀS CATEGORIAS LAUREUS:
MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO:
Carlos Alcaraz (Espanha) - tênis
Ousmane Dembélé (França) - futebol
Armand Duplantis (Suécia) - salto com vara
Marc Márquez (Espanha) - motociclismo
Tadej Podacar (Eslovênia) - ciclismo
Jannik Sinner (Itália) - tênis
MELHOR ATLETA MULHER DO ANO:
Aitana Bonmatí (Espanha) - futebol
Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) - atletismo
Faith Kipyegon (Quênia) - atletismo
Katie Ledecky (Estados Unidos) - natação
Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) - atletismo
Aryna Sabalenka (Bielorrússia) - tênis
MELHOR EQUIPE DO ANO:
Seleção feminina de futebol da Inglaterra
Equipe europeia da Ryder Cup - golfe (torneio masculino)
Seleção feminina de críquete da Índia
McLaren - Fórmula 1
Oklahoma City Thunder - NBA
Paris Saint-Germain - futebol (equipe masculina)
REVELAÇÃO DO ANO:
João Fonseca (Brasil) - tênis
Désiré Doué (França) - futebol
Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) - basquete
Luke Littler (Reino Unido) - dardos
Lando Norris (Reino Unido) - Fórmula 1
Yu Zidi (China) - natação
RETORNO DO ANO:
Amanda Anisimova (Estados Unidos) - tênis
Egan Bernal (Colômbia) - ciclismo
Rory McIlroy (Reino Unido) - golfe
Yulimar Rojas (Venezuela) - salto triplo
Leah Williamson (Reino Unido) - futebol
Simon Yates (Reino Unido) - ciclismo
MELHOR ATLETA NOS ESPORTES DE AÇÃO:
Yago Dora (Brasil) - surfe
Rayssa Leal (Brasil) - skate
Kilian Jornet (Espanha) - ultramaratona
Chloe Kim (Estados Unidos) - snowboard
Molly Picklum (Austrália) - surfe
Tom Pidcock (Reino Unido) - ciclismo
MELHOR ATLETA COM DEFICIÊNCIA:
Gabriel Araújo (Brasil) - natação
Simone Barlaam (Itália) - natação
Catherine Debrunner (Suíça) - atletismo
Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) - hóquei no gelo
David Kratochvíl (República Tcheca) - natação
Kiara Rodríguez (Equador) - salto em distância
PRÊMIO, ESPORTE PARA O BEM
A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) - oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;
Fútbol Más (projeto global) - promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;
Kings County Tennis League (Estados Unidos) - reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;
MindLeaps (projeto global) - desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;
Rugby for Good (Hong Kong) - promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;
Transformación Social TRASO (México) - oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.