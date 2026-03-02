Equipe de Leandro Honório conquista título por equipes no Campeonato Pernambucano de Boxe

Equipe de Leandro Honório conquista título no Campeonato Pernambucano (Divulgação)

A equipe comandada pelo técnico Leandro Honório conquistou o título por equipes do Campeonato Pernambucano de Boxe, realizado nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, em Maria Farinha, no Litoral Norte. O desempenho garantiu também três títulos estaduais individuais e manteve o grupo entre as principais forças da modalidade no estado.

O time foi representado por Liedson Lopes (80 kg), Weslley José (60 kg) e Maria Vitória (57 kg), todos com atuações decisivas na campanha. Principal destaque, Liedson venceu um adversário da Paraíba por nocaute em combate de alto nível técnico e, na sequência, superou o atual medalhista nacional da categoria, Gabriel Cohen, por RSCI (interrupção médica), evidenciando domínio tático e precisão.

Na categoria 60 kg, Weslley José triunfou por nocaute técnico no segundo round, sustentando ritmo intenso e eficiência na execução da estratégia traçada. Já Maria Vitória, nos 57 kg, confirmou o título ao vencer por decisão unânime dos jurados, controlando as ações ao longo de todos os assaltos e demonstrando consistência e leitura apurada de combate.

Com três vitórias e apenas um revés ao longo do torneio, o rendimento coletivo foi determinante para a conquista do troféu geral por equipes. Segundo Leandro Honório, os resultados são fruto de planejamento, disciplina e rotina de treinamentos. O treinador destaca o comprometimento dos atletas e a seriedade do projeto esportivo, baseado em preparação intensa e mentalidade competitiva.

A campanha reforça o protagonismo do grupo no boxe pernambucano e projeta novos desafios em competições regionais e nacionais. O bom momento dos atletas também foi reconhecido institucionalmente: Liedson Lopes, ao lado da boxeadora Laís Honório, recebeu voto de aplausos na Câmara do Recife, em cerimônia realizada na última quinta-feira (26/02), em reconhecimento às conquistas recentes e ao impacto do esporte na formação de jovens talentos.

