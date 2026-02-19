Abertas inscrições para a Regata Internacional Recife Fernando de Noronha 2026

Velejadores de vários estados do Brasil e do exterior participam a cada ano da regata oceânica do Recife até Noronha

Travessia da Refeno será de 300 milhas náuticas e com a linha de chegada no Mirante do Boldró (Divulgação/Cabanga)

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco iniciou oficialmente as inscrições para a 37ª Regata Internacional Recife/Fernando de Noronha (Refeno 2026), uma das maiores e mais tradicionais regatas oceânicas da América Latina.

A largada está marcada para o dia 19 de setembro de 2026, no Marco Zero do Recife, reunindo velejadores de diversas partes do Brasil e do exterior em direção ao Arquipélago de Fernando de Noronha.

A Refeno é aberta a velejadores e amantes da vela oceânica, podendo participar embarcações de diferentes portes e categorias. Tradicionalmente, a competição contempla classes como ORC, IRC, VPRS, RGS, Multicascos e Aberta, entre outras divisões técnicas, permitindo ampla participação de veleiros de cruzeiro e de alta performance, conforme critérios estabelecidos pela organização.

FITA AZUL

O veleiro pernambucano Adrenalina Pura é o atual Fita Azul da Refeno. A embarcação confirmou o favoritismo e cruzou o Mirante do Boldró em 2025 registrando o quarto melhor tempo da história da prova: 17h47min46s.

O histórico da embarcação é marcante: maior campeão da regata, soma dez participações e, em todas elas, foi o primeiro a chegar à Ilha em menor tempo — 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008 (quando competiu com bandeira da Bahia) e, representando Pernambuco, em 2023, 2024 e 2025.

SOCIAL

Além do aspecto esportivo, a Refeno reafirma seu compromisso social com uma série de iniciativas que impactam diretamente comunidades do continente e do arquipélago. O Cabanga Iate Clube de Pernambuco e as embarcações participantes da regata recebem estudantes da rede pública de ensino, além de crianças e adolescentes neurodivergentes, proporcionando experiências inclusivas e aproximando novos públicos do universo náutico.

O clube também desenvolve ações ambientais permanentes no manguezal adotado pelo Cabanga, reforçando o compromisso com a preservação dos ecossistemas costeiros. Em Fernando de Noronha, a programação social inclui ações de saúde, atividades no Centro Infantil Bem-me-quer, ação veterinária e iniciativas educativas.

Outro destaque é a ação náutica voltada para estudantes da rede estadual de ensino, que embarcam em veleiros para ter noções básicas do esporte da vela e, em parceria com o ICMBio, realizam uma volta na Ilha, vivenciando na prática conceitos de preservação ambiental e cidadania.

TURISMO NÁUTICO

Com expectativa de reunir dezenas de embarcações e centenas de velejadores, a 37ª Refeno consolida-se como um dos principais motores do turismo náutico no Brasil. A regata movimenta significativamente a economia não apenas de Pernambuco, mas de toda a região Nordeste, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia, serviços marítimos, transporte e comércio.

Cidades do litoral nordestino se preparam para receber embarcações que participam da Refeno, seja em deslocamentos preparatórios ou no retorno pós-prova, fortalecendo o intercâmbio náutico regional. Além disso, regatas realizadas antes e depois da Refeno ampliam o calendário esportivo e mantêm o esporte da vela em evidência em toda a região, consolidando o Nordeste como polo estratégico da vela oceânica brasileira.