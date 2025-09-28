Adrenalina Pura conquista Fita Azul da Refeno pela 10ª vez e faz 4º melhor tempo da história

A partida ocorreu no começo da tarde do sábado (27/09), no Marco Zero do Recife, com grande presença do público.

Adrenalina Pura conquista Fita Azul da Refeno pela 10ª vez (Hugo Menezes/AfterClick)

Dez vezes Adrenalina Pura! O veleiro pernambucano voou baixo e foi o Fita Azul da 36ª Regata Internacional Recife Fernando de Noronha (Refeno). A embarcação confirmou o favoritismo e cruzou o Mirante do Boldró às 7h47 (horário do Recife) deste domingo (28/09), fazendo o quarto melhor tempo da história: 17h47min46s.

Detalhe: os três melhores tempos também pertencem ao Adrenalina Pura, inclusive o recorde, ao ter cravado em 2007 a travessia das 300 milhas náuticas (560 km) da capital pernambucana até o arquipélago em 14h34m54s.

A partida ocorreu no começo da tarde do sábado (27/09), no Marco Zero do Recife, com grande presença do público. Ao todo, 95 barcos seguiram rumo a Noronha, em cinco grupos diferentes.

O Adrenalina Pura logo assumiu a liderança e seguiu firme rumo à conquista da sua 10ª Fita Azul. O histórico do barco é espetacular, sendo o maior campeão. São dez participações e em todas foi o primeiro a chegar em menor tempo na Ilha: 2000/2001/2002/2005/2006/2007 e 2008 (com bandeira da Bahia) e três por Pernambuco, 2023, 2024 e 2025.

O barco pertence aos sócios do Cabanga Iate Clube de Pernambuco Avelar Loureiro, Cecília Peixoto e Humberto Carrilho (não embarcou esse ano).

”Temos que reverenciar esta máquina chamada Adrenalina Pura, que hoje tornou-se Deca Fita Azul da Refeno. Temos muita sorte de fazer parte desta história”, destacou Avelar Loureiro.

A tripulação vitoriosa em 2025 tem, além de Avelar e Cecília: Benedicto Ferreira Neto, Carlos Antônio Filho, Eduardo Henrique de Oliveira, Lucas Sant’anna, Patrick Sena, Pedro João de Almeida, Ted Monteiro e Rafael Monteiro.

MAIS BARCOS

Os demais barcos seguem na disputam e a previsão é que todos tenham chegado à Ilha entre segunda à noite e terça pela manhã.