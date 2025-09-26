100 embarcações partem do Marco Zero na 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha

Saída das embarcações da Refeno acontece a partir das 11h, no Marco Zero (Divulgação/Cabanga)

Tudo pronto para a 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). As velas serão içadas neste sábado (27/09), com a saída das embarcações a partir das 11h e aberta ao público no Marco Zero. A travessia será de 300 milhas náuticas (560 km) até o arquipélago e com a linha de chegada no Mirante do Boldró.

Neste ano, a Refeno conta com 100 barcos confirmados. São veleiros de 16 estados do Brasil e mais quatro países estrangeiros. Entre as embarcações brasileiras, a maior flotilha é do Rio de Janeiro, com 20 veleiros, um a mais do que a de São Paulo, com 19 – sendo um com tripulação 100% feminina, o Pura Vida, da comandante Carla Silva Lopes. A tripulação conta com oito mulheres.

Bahia e Pernambuco vêm na sequência, com 14 e 12 representantes, respectivamente. Santa Catarina tem seis; o Rio Grande do Sul cinco; o Paraná quatro. Também vão participar barcos do Espírito Santo (3), Sergipe (3), Paraíba (2), Ceará (1), Rio Grande do Norte (1), Maranhão (1), Minas Gerais (1), Goiás (1) e Distrito Federal (1).

Entre os estrangeiros, são três argentinos: San Salvador, Huyara e Intrepid. Da Espanha, o Aliena está na disputa. Também da Europa, tem o Odara (Dinamarca). E da Oceania, o Shamaness estreia representando a Austrália. Todos já ansiosos para a partida das 300 milhas náuticas (560 km) até o Arquipélago.

O INÍCIO

A primeira edição da Refeno foi organizada em 1986, graças ao sonho do velejador Maurício Castro, idealizador da regata. Hoje a Refeno se tornou um dos maiores eventos náuticos da América do Sul, incluída no calendário de velejadores nacionais e de fora do país.

FITA AZUL

O Fita Azul no ano passado foi o Adrenalina Pura. O veleiro pernambucano conquistou o título da edição de 2024 ao cruzar a linha de chegada no Mirante do Boldró após 18h49m25s de travessia, o 5º melhor tempo da história. Os outros quatro são do próprio barco, quando ainda era da bandeira da Bahia, em 2000, 2001, 2007 e 2008.

Maior campeão da Refeno, o Adrenalina Pura levou o Fita Azul pela 9ª vez. Em 2023 e 2024, já com os proprietários pernambucanos Avelar Loureiro, Humberto Carrilho e Cecília Peixoto, sócios do Cabanga. Em 2024, foi comandado por Gustavo Borges Pacheco na disputa. Este ano, o Adrenalina Pura está garantido e vai em busca da 10ª Fita Azul do barco na história da Refeno.

AÇÕES SOCIAIS

A Refeno também avança, a cada ano, nas ações sociais. Esse ano, a novidade é a ação veterinária, em parceria com o Núcleo de Vigilância Sanitária de Noronha (NVA) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A ação vai durar de 26 de setembro a 4 de outubro.

Ainda em Fernando de Noronha, haverá ação de saúde no Hospital São Lucas, jurídica na Casa de Justiça e Cidadania, além de atividades na Creche Bem-me-quer e na Escola Estadual Fernando de Noronha.

REFENINHO

Pelo segundo ano seguido, a Refeninho está confirmada na programação da 36ª edição da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). A iniciativa, que promove um passeio ecológico com estudantes da Escola Arquipélago de Fernando de Noronha em embarcações participantes da regata, volta a integrar o evento após o sucesso de sua estreia em 2024. A ação tem a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), consolidando mais uma vez a parceria entre o Cabanga Iate Clube de Pernambuco, a Administração da Ilha, a Marinha do Brasil e o ICMBio.