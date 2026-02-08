Patriots vs Seahawks: onde assistir ao vivo o Super Bowl, horário e show de Bad Bunny

Drake Maye, quarterback do New England Patriots, e Sam Darnold, quarterback do Seattle Seahawks (EVAN BERNSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

New England Patriots e Seattle Seahawks voltam a se encontrar no palco máximo da NFL após 11 anos. As duas franquias, campeãs das Conferências Americana (AFC) e Nacional (NFC), respectivamente, decidem o Super Bowl LX neste domingo (8), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. O reencontro reedita uma das finais mais marcantes da história recente da liga e coloca frente a frente equipes que chegam embaladas por campanhas praticamente idênticas.

Maiores campeões da NFL ao lado do Pittsburgh Steelers, os Patriots disputarão o Super Bowl pela 12ª vez, ampliando um recorde histórico. Em busca do sétimo título, o primeiro sem Tom Brady, a equipe de New England tenta reafirmar sua força mesmo em um novo ciclo. Do outro lado, o Seattle Seahawks alcança a quarta decisão de sua história e entra em campo sonhando com o bicampeonato. Curiosamente, ambos encerraram a temporada regular com 14 vitórias e apenas três derrotas.

O caminho até a grande final foi marcado por equilíbrio e emoção. Os Patriots garantiram o título da AFC ao vencerem o Denver Broncos por 10 a 7, em um duelo de defesas sólidas. Já os Seahawks confirmaram a supremacia na NFC ao superarem o Los Angeles Rams por 31 a 27, em um confronto aberto e decidido nos detalhes.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Show do intervalo

Fora do confronto, o Super Bowl LX também promete espetáculo. A programação musical reúne nomes de peso do rock e do pop latino, com apresentações ao longo da noite. O tradicional show do intervalo ficará sob o comando de Bad Bunny, uma das maiores estrelas da música mundial na atualidade.

Onde assistir ao Super Bowl LX

No Brasil, a decisão terá ampla cobertura. ESPN e SporTV 2 exibem o jogo ao vivo, assim como os streamings DAZN e Disney+, com pré-jogo a partir das 19h30. O ge tv também acompanha o evento em tempo real pelo YouTube, iniciando a transmissão às 18h30. Já a TV Globo mostrará os melhores momentos da partida e exibirá o show do intervalo completo após o BBB 26, por volta de 0h15.