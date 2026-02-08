A improvável trajetória dos Patriots e dos Seahawks até a revanche no Super Bowl

A temporada mais imprevisível da NFL vai coroar seu campeão no Super Bowl de domingo (8)

New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam neste domingo (8) (Chris Graythen / AFP)

A temporada mais imprevisível da NFL vai coroar seu campeão no Super Bowl de domingo (8), entre o New England Patriots e o Seattle Seahawks, que se enfrentaram há 11 anos em uma das finais mais memoráveis da história recente.

Nem New England nem Seattle tiveram qualquer participação nos dois playoffs anteriores da NFL.

Ao longo dos últimos cinco anos, as duas franquias enfrentaram dificuldades e tiveram desempenho muito abaixo do que alcançaram na década passada, especialmente o tradicional Patriots liderado pelo astro Tom Brady.

O reencontro das duas equipes no domingo, em Santa Clara, na Califórnia, foi sem dúvida facilitado pela queda de todos os favoritos, desde o atual campeão, o Philadelphia Eagles, até o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, a dinastia que sucedeu a dos Patriots.

Ainda assim, a 60ª edição do Super Bowl apresenta as indiscutivelmente melhores equipes da temporada, exemplos de transformação bem-sucedida que não exigiram a presença de nenhuma superestrela.



- Renascimento sem Brady e Belichick -

Após dominarem a NFL por quase duas décadas, os Patriots iniciaram sua transição em 2020 com a saída de Tom Brady para o Tampa Bay Buccaneers.

O técnico Bill Belichick, o outro pilar dos seis títulos do Super Bowl conquistados entre 2002 e 2019, não conseguiu reerguer a equipe e deixou o cargo em janeiro de 2024, após 24 temporadas no comando.

O proprietário da franquia, o bilionário Robert Kraft, nomeou primeiro Jerod Mayo, o sucessor esperado de Belichick, que já havia trabalhado com ele tanto como jogador quanto como assistente.

Mas apenas uma temporada depois, e após ficar de fora dos playoffs pela terceira vez consecutiva, a paciência do octogenário Kraft finalmente se esgotou.

"Para mim, pessoalmente, esta foi uma das decisões mais difíceis que já tomei", escreveu Kraft no comunicado anunciando a demissão de Mayo, no qual também pediu desculpas aos torcedores acostumados à excelência.

Livre para tomar sua própria decisão, o proprietário optou nesta temporada por Mike Vrabel, outro membro da dinastia dos Patriots que, como treinador, havia comandado anteriormente o Tennessee Titans (2018-2023).

Com Vravel no comando, o New England transformou o retrospecto de três vitórias e 14 derrotas da temporada passada para um de 14 vitórias e três derrotas, o melhor da liga nesta temporada, empatado com os Seahawks e o Denver Broncos.

O fortalecimento da defesa, com o amadurecimento de jogadores como o cornerback Christian González, tem sido a principal obsessão de Vravel.

No ataque, ele deu a Drake Maye, um quarterback de 23 anos apadrinhado por Brady, toda a confiança necessária, transformando-o de uma promessa em um forte candidato ao prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP).



- Interceptação decisiva de Butler -

Do outro lado do país, os Seahawks também precisaram se reestruturar após a troca de Russell Wilson em 2022, o quarterback que os levou ao seu único título do Super Bowl, em 2014.

Após a longa e dolorosa saída de Wilson, o gerente-geral John Schneider ficou livre para montar um elenco capaz de chegar novamente ao Super Bowl.

Dando protagonismo a jovens talentos, o Seattle construiu uma das melhores defesas da liga e, com a mesma perspicácia na contratação de jogadores livres que os Patriots, optou por Sam Darnold como quarterback.

Considerado por alguns um líder pouco confiável, Darnold já havia jogado por outras quatro equipes antes de finalmente se firmar nos Seahawks aos 28 anos.

Sua consagração veio com um desempenho brilhante contra os Rams na final da Conferência Nacional (NFC), o que abriu caminho para a primeira participação do Seattle no Super Bowl desde a dolorosa derrota para o Patriots em 2015.

Os Seahawks estavam a um passo de conquistar o troféu, chegando a apenas uma jarda da end zone com poucos segundos restantes e acabaram perdendo por uma pequena diferença de 28 a 24.

Em busca do touchdown decisivo, Wilson optou por não correr com a bola e fez um passe que acabou sendo interceptado por Malcolm Butler, garantindo o quarto título dos Patriots e revivendo a era Brady após uma década de jejum.