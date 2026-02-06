FPS Sports recebe evento para transmissão do Super Bowl com o Recife Mariners

Programação acontece neste domingo (8), a partir das 20h, com ingressos à venda

Super Bowl acontece neste domingo (8) (Divulgação)

O FPS Sports será palco, neste domingo, 8 de fevereiro, de um evento voltado aos fãs de futebol americano para acompanhar a transmissão do Super Bowl ao lado do Recife Mariners. A programação tem início a partir das 20h, com a partida prevista para 20h30.

A ação reúne torcedores, atletas e integrantes da equipe pernambucana em um espaço com telão e propostas de interatividade ao longo da transmissão, permitindo a participação do público durante o evento.

Os ingressos custam R$ 20,00 e estão disponíveis no site do Recife Mariners. O evento é aberto ao público interessado em acompanhar a partida junto à comunidade do futebol americano local.

“A ideia é reunir quem acompanha o futebol americano para assistir ao Super Bowl em um ambiente estruturado, com recursos que aproximem o público da partida”, afirma David Pires, gerente geral do clube.

A realização no FPS Sports integra a agenda de eventos esportivos desenvolvidos no espaço, ampliando o uso do clube para ações ligadas a diferentes modalidades e públicos.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

