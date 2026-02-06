Evento acontece no dia 8 de fevereiro e mistura transmissão do maior jogo da NFL com clima carnavalesco, banda ao vivo e ativações para o público

Troféu do Super Bowl (Divulgação)

O Super Bowl, final do campeonato de futebol americano mais famoso do mundo, vai ganhar uma versão pra lá de brasileira em Recife. No dia 8 de fevereiro, o Porteira Boteco & Restaurante, em Boa Viagem, recebe a Watch Party Super Bowl na Folia, evento que une esporte, música e carnaval em uma experiência inédita na cidade.

A proposta é transformar a tradicional watch party do Super Bowl em uma verdadeira festa temática, com ativações interativas, sorteios de brindes e apresentação da Banda Patusco, referência na cena musical pernambucana. O público poderá acompanhar a transmissão completa do jogo em um ambiente descontraído, festivo e conectado à cultura local, em uma iniciativa independente que celebra o esporte como entretenimento e encontro.

A Watch Party Super Bowl na Folia é promovida pelo TD da Resenha, página pernambucana especializada em futebol americano que tem como principal objetivo popularizar a NFL de forma leve, acessível e culturalmente próxima do público brasileiro. Diferente dos eventos tradicionais, o TD da Resenha aposta na união entre esporte, música e identidade local, criando encontros que vão além da simples exibição do jogo. Com isso, a comunidade de resenheiros tem se transformado em uma grande família de fãs da NFL, reunida pela paixão pelo esporte, pelo convívio, e claro, pela "resenha".

Além da transmissão do jogo, o evento valoriza esse encontro entre as pessoas, reunindo torcedores, curiosos e foliões em um mesmo espaço. A expectativa é receber cerca de 300 pessoas, consolidando a Watch Party Super Bowl na Folia como uma das maiores watch parties de Super Bowl do Brasil.



