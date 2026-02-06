Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos Masters e Pré-Masters 2026 será no Recife

A competição será realizada de 13 a 25 de abril e deve reunir cerca de 1.400 atletas de países da América do Sul

Lançamento oficial ocorreu na última quarta-feira (4) (Paulo Veríssimo)

A capital pernambucana foi confirmada como sede do Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos Masters e Pré-Masters 2026. O lançamento oficial aconteceu nesta quarta-feira (5), no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, na Zona Sul do Recife.

A competição será realizada de 13 a 25 de abril e deve reunir cerca de 1.400 atletas de países da América do Sul, além de um público superior a 3 mil pessoas.

As disputas acontecerão em quatro modalidades:

*Natação:*13 a 17 de abril, no Parque Aquático Santos Dumont*Águas abertas:* 18 e 19 de abril, no Pontal de Maracaípe, em Porto de Galinhas*Nado artístico:*20 a 23 de abril, no Parque Aquático Santos Dumont*Polo aquático:* 23 a 25 de abril, no Parque Aquático Santos Dumont

A cerimônia contou com a presença do presidente da ABMN, Carlos Silva; do vice-presidente da CBDA, Marcelo Falcão; e da presidente da Federação Aquática Pernambucana, Adriana Salazar,Rafael Mandes, presidente da Associação de Nadadores Masters de Pernambuco, além de outras autoridades.

“São esperados cerca de 1.400 atletas aqui na capital, mas o número total de pessoas envolvidas no evento ultrapassa 3 mil. As competições masters movimentam a economia das cidades-sede, pois o atleta não vem apenas para competir, vem também para aproveitar a viagem e dificilmente viajam sozinhos”, destacou Carlos Silva.

“Pernambuco novamente na rota dos grandes eventos esportivos aquáticos nacionais e internacionais. Isso é fruto do trabalho da Federação Aquática Pernambucana e do apoio do Governo do Estado, que mantém esse equipamento público fundamental, o Parque Aquático do Centro Esportivo Santos Dumont”, concluiu Adriana Salazar.

O evento é realizado pela Associação Brasileira de Masters de Natação (ABMN), Federação Aquática Pernambucana (FAP) eAssociação dos Nadadores Master de Pernambuco (ANMPE), com apoio do Governo de Pernambuco.



