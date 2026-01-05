Aurora Summer League tem início nesta terça-feira (06), em Recife

O torneio acontece na Quadra do Colégio Ginásio Pernambucano, no bairro de Santo Amaro, em Recife

A Aurora Summer League se inicia nesta terça-feira (06) (Divulgação/ ASL)

O basquete pernambucano ganha um novo capítulo com a realização da Aurora Summer League, um campeonato que nasce com a proposta de ser acessível, democrático e inclusivo, fortalecendo o esporte tanto no aspecto competitivo quanto social.

A Aurora Summer League simboliza o início de uma parceria que se estenderá ao longo dos próximos anos, com impacto direto na comunidade, incluindo a oferta de aulas gratuitas de basquete, ampliando o acesso de crianças, jovens e atletas ao esporte.

O campeonato tem início oficial nesta terça-feira, dia 6, a partir das 19h30, na quadra do Ginásio Pernambucano, na avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro. O Aurora Summer vai reunir 14 equipes em uma competição organizada, de alto nível técnico e com valores de participação pensados para tornar o basquete mais próximo da comunidade e dos atletas, reforçando o compromisso do Aurora com a democratização do esporte.

A Aurora Summer League conta com a chancela da Federação Pernambucana de Basquete (FPB), o que assegura credibilidade institucional, respeito às normas da modalidade e consolida o evento como parte relevante do calendário esportivo estadual. E com o apoio da Hebron, que disponibilizou as duas tabelas novas para a competição.

Toda a tabela oficial da competição, com datas, horários e confrontos, está disponível no Instagram do Aurora, pelo perfil @aurora_basketball, que também concentra as principais informações, bastidores e cobertura do campeonato.

Mais do que um torneio, a Aurora Summer League se apresenta como um projeto esportivo e social, comprometido com o desenvolvimento do basquete, a formação cidadã e a construção de um legado duradouro para Pernambuco.

SERVIÇO:

Aurora Summer League

DATA: 06/01/26

HORÁRIO: 19h30

LOCAL: Quadra do colégio Ginásio Pernambucano - Av. Cruz Cabugá - bairro de Santo Amaro - Recife-PE