Pernambucanos celebram participação na 100ª edição da São Silvestre

O estado de Pernambuco marcou presença em uma das principais corridas de rua do mundo

100ª edição da São Silvestre (MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (31) a 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre e o estado de Pernambuco mais uma vez marcou presença em uma das principais corridas de rua do mundo.

Dois corredores pernambucanos conversaram com o Diario de Pernambuco e expressaram a sua satisfação em participar do evento. Um torcedor do Santa Cruz celebrou a corrida e aproveitou para fazer um balanço da temporada de 2025 do clube tricolor. Uma pernambucana e atleta da categoria amadora também demonstrou entusiasmo com a 100ª edição da corrida.

“Temos que celebrar um ano que foi difícil, mas que teve muitas coisas positivas. O Santa Cruz esse ano teve uma grande vitória, que foi subir da Série D para a C. E Pernambuco, que é o nosso país, tem que representar o nosso estado”, disse o pernambucano e torcedor do Santa Cruz.



“Uma energia massa, sensação maravilhosa, representando o meu estado, meu Pernambuco. Eu sou atleta da categoria amadora e não poderia deixar de correr nos 100 anos dessa corrida maravilhosa”, externou a pernambucana.

Edição histórica em São Paulo

A 100ª São Silvestre reuniu milhares de corredores profissionais e amadores pelas ruas da capital paulista, mantendo a tradição de encerrar o ano esportivo no Brasil. A edição centenária foi marcada por forte presença internacional, alto nível técnico e disputas acirradas até a linha de chegada.

O etíope Muse Gizachew venceu a disputa masculina, enquanto a tanzaniana Sisilia Panga conquistou o título no feminino. Os brasileiros Fábio Jesus e Núbia Oliveira terminaram ambos na terceira colocação.