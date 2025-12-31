Etíope e tanzaniana vencem a São Silvestre 2025; brasileiros sobem ao pódio da prova

Corrida São Silvestre ( AFP)

A histórica 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada na manhã desta terça-feira (31), em São Paulo, confirmou o protagonismo africano na principal prova de rua do país, mas também teve motivos de comemoração para o Brasil. O etíope Muse Gizachew venceu a disputa masculina, enquanto a tanzaniana Sisilia Panga conquistou o título no feminino. Os brasileiros Fábio Jesus e Núbia Oliveira terminaram ambos na terceira colocação.

A prova masculina foi marcada pelo equilíbrio até os metros finais. Em um pelotão forte e bastante disputado, Muse Gizachew surpreendeu ao acelerar nos últimos 100 metros e ultrapassar o queniano Jonathan Kipkoech, que liderava a corrida. O etíope cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h08min38s, apenas quatro segundos à frente do rival, que completou a prova em 1h08min42s.

O brasileiro Fábio Jesus manteve ritmo constante ao longo do percurso e garantiu o terceiro lugar com 1h09min15s, assegurando presença nacional no pódio da edição comemorativa da tradicional corrida paulistana.

Tanzaniana quebra hegemonia queniana no feminino

Na disputa feminina, a tanzaniana Sisilia Panga foi o grande nome da manhã. Com uma atuação dominante, ela venceu a prova com o tempo de 51min09s, interrompendo o recente domínio das corredoras quenianas na São Silvestre. A queniana Cynthia Chemweno ficou com a segunda colocação, ao completar o percurso em 52min30s.

A brasileira Núbia Oliveira repetiu o resultado obtido em 2024 e terminou novamente em terceiro lugar, com o tempo de 52min42s, consolidando-se como um dos principais nomes do atletismo nacional em provas de rua.

Edição histórica em São Paulo

A 100ª São Silvestre reuniu milhares de corredores profissionais e amadores pelas ruas da capital paulista, mantendo a tradição de encerrar o ano esportivo no Brasil. A edição centenária foi marcada por forte presença internacional, alto nível técnico e disputas acirradas até a linha de chegada.

Considerada uma das corridas de rua mais tradicionais do mundo, a São Silvestre mais uma vez reforçou seu papel de destaque no calendário esportivo internacional, celebrando sua história com grandes performances e emoção para atletas e público.