Regata Internacional de Catuama chega à 13ª edição em janeiro

Regata acontece no dia 3 de janeiro (Divulgação)

A Regata Internacional de Catuama (RICA) realiza, no dia 03 de janeiro, a sua 13ª edição na praia de Barra de Catuama, no litoral norte de Pernambuco. O evento acontece todos os anos nessa mesma época e reúne velejadores de diferentes idades e níveis técnicos. Para esta edição, estão confirmadas mais de 40 embarcações e 147 participantes. A taxa de inscrição é opcional para os participantes que quiserem contribuir com a realização da Escolinha da Vela RICA no valor de R$ 99,00, e não há cobrança para o registro das embarcações.

Os interessados em acompanhar a programação e os velejadores que desejem competir em alguma das categorias devem registrar suas embarcações no link: www.regatarica.com.br.

Toda a renda arrecadada é destinada à Escolinha da Vela RICA Catuama, projeto social mantido em parceria com a Associação dos Moradores e Veranistas de Catuama. Além das inscrições, o evento promove leilões de obras de arte doadas e peças produzidas pelos próprios alunos. Os recursos financiam atividades de iniciação à vela para crianças da comunidade.

Para o fundador e organizador da RICA, João Limeira, a dimensão social do projeto é um dos seus principais diferenciais. “Ver o evento crescer e reunir famílias e velejadores de várias gerações é motivador. Ainda mais gratificante é acompanhar o fortalecimento da nossa escolinha e o impacto positivo que ela tem na formação desses jovens”, afirma.

Segundo Limeira, a regata é aberta a diferentes perfis de competidores. “Qualquer tipo de embarcação e qualquer nível de velejador pode participar do iniciante ao mais experiente. A combinação entre a qualidade técnica da raia e o cenário natural torna a experiência única”, destaca.