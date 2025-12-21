Ressignificar usa o esporte como ferramenta educacional em escolas da Zona da Mata Sul

Aulas de xadrez do Projeto Ressignificar (Reprodução/Redes Sociais/Instituto Marcos Hacker de Melo)

O esporte tem sido utilizado como ferramenta de apoio ao desenvolvimento educacional de alunos da rede pública em municípios da Zona da Mata Sul de Pernambuco. Por meio do Programa Ressignificar, o Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM) desenvolve atividades esportivas em escolas de Barreiros, Gameleira e Rio Formoso, atendendo estudantes do Ensino Fundamental I e II.



Entre as modalidades oferecidas estão o xadrez e o frescobol. Atualmente, o programa está presente em 24 escolas e alcança mais de quatro mil alunos. As atividades esportivas são realizadas como complemento à grade curricular regular e não substituem as aulas de educação física previstas pelas instituições de ensino.



"Atualmente, estamos em 24 escolas e atendemos mais de quatro mil alunos", explica Karen Figueiredo, psicóloga e gestora do MHM.

"As atividades esportivas não substituem a educação física, elas funcionam como um reforço importante no desenvolvimento cognitivo", completa.

O xadrez é trabalhado como atividade de raciocínio e concentração, enquanto o frescobol é utilizado por seu caráter cooperativo. A modalidade não demanda quadras esportivas e pode ser praticada em áreas abertas, o que facilita a implementação em escolas que não possuem infraestrutura adequada.



Além do aspecto físico, o programa considera o impacto do esporte no processo de aprendizagem. As atividades são desenvolvidas como um reforço pedagógico, contribuindo para a disciplina, a socialização e o engajamento dos alunos no ambiente escolar.

O Programa Ressignificar foi criado em 2021 e integra ações esportivas e culturais voltadas ao desenvolvimento de estudantes da rede pública. As atividades são realizadas por profissionais vinculados ao projeto, que atuam diretamente nas escolas participantes.