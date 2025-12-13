Pernambucano Elias Damásio conquista título mundial de Jiu-Jítsu em Las Vegas

Elias Damásio, lutador pernambucano (Reprodução)

O pernambucano Elias Damásio brilhou no World IBJJF Jiu-Jitsu Championship, conquistando o título de campeão mundial na categoria Master (mais de 97kg, sem limite de peso). O campeonato, organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), reuniu atletas de todo o mundo na cidade de Las Vegas, Estados Unidos.

Com um currículo diversificado nas artes marciais, Damásio é faixa-preta de Taekwondo e Krav Magá, contramestre de Capoeira, prajied preto e branco de Muay Thai e faixa-marrom de Jiu-Jítsu. Paralelamente, atua como segurança da presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e é sargento da Polícia Militar de Pernambuco.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Damásio destacou os desafios da trajetória. “Foi uma caminhada longa e dolorosa por conta de lesões que tive durante o ano. Mas, com ajuda do fisioterapeuta Aristides Melo e do osteopata Marcio Ferreira (amigos sem cobrar pelas seções) consegui me recuperar de todas as lesões e participar fisicamente 100%”, afirmou.

Além das dificuldades físicas, o aspecto financeiro também exigiu criatividade. “PUma grande barreira para nós brasileiros é a moeda, que sem apoio financeiro fica tudo bem mais difícil. Para as competições no Brasil custeio tudo sozinho, mas pra essa fiz uma rifa e alguns amigos e familiares”, explicou.

O campeonato em Las Vegas é considerado um dos mais importantes do mundo, reunindo os principais nomes do Jiu-Jítsu internacional. Para Damásio, a experiência foi inesquecível. “É único para qualquer competidor amador estar lado a lado com os grandes atletas mundiais da modalidade”, concluiu.