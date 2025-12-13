Pernambucano Elias Damásio conquista título mundial de Jiu-Jítsu em Las Vegas
Elias Damásio leva o Jiu-Jítsu pernambucano ao topo do mundo em Las Vegas
Publicado: 13/12/2025 às 14:33
Elias Damásio, lutador pernambucano (Reprodução)
O pernambucano Elias Damásio brilhou no World IBJJF Jiu-Jitsu Championship, conquistando o título de campeão mundial na categoria Master (mais de 97kg, sem limite de peso). O campeonato, organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), reuniu atletas de todo o mundo na cidade de Las Vegas, Estados Unidos.
Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Damásio destacou os desafios da trajetória. “Foi uma caminhada longa e dolorosa por conta de lesões que tive durante o ano. Mas, com ajuda do fisioterapeuta Aristides Melo e do osteopata Marcio Ferreira (amigos sem cobrar pelas seções) consegui me recuperar de todas as lesões e participar fisicamente 100%”, afirmou.
Além das dificuldades físicas, o aspecto financeiro também exigiu criatividade. “PUma grande barreira para nós brasileiros é a moeda, que sem apoio financeiro fica tudo bem mais difícil. Para as competições no Brasil custeio tudo sozinho, mas pra essa fiz uma rifa e alguns amigos e familiares”, explicou.
O campeonato em Las Vegas é considerado um dos mais importantes do mundo, reunindo os principais nomes do Jiu-Jítsu internacional. Para Damásio, a experiência foi inesquecível. “É único para qualquer competidor amador estar lado a lado com os grandes atletas mundiais da modalidade”, concluiu.