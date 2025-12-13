Universitarios de todo o Estado disputam o Estadual de Futmesa, neste sábado pela manhã

A competição reúne atletas de diversas instituições de ensino superior do estado, que disputam o título estadual em acesso aberto ao público

Futmesa agita a FPS Sports (Divulgação)

A modalidade de futmesa dos 72º Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs) será realizada amanhã, sábado (13), a partir das 9h30, no Clube FPS Sports, na Imbiribeira. A competição reúne atletas de diversas instituições de ensino superior do estado, que disputam o título estadual em acesso aberto ao público.

As partidas acontecem nas categorias masculino, feminino e mista. Todas serão disputadas em fase única, com definição dos campeões pelo somatório de pontos ao final dos confrontos. A expectativa é alta para acompanhar os jogos que movimentam toda a manhã.

A programação do fim de semana dos JUPs segue no sábado à tarde com o tênis, no Compaz Ariano Suassuna. O futebol de campo encerra a rodada no domingo, às 15h30, no Gramadão do Parque Caiara. Todas as competições têm entrada gratuita.