Recife sediará seminário sobre Lei de Incentivo ao Esporte por iniciativa de Felipe Carreras

[SAIBAMAIS]O evento tem como objetivo debater a importância da Lei de Incentivo ao Esporte para as políticas públicas do setor no Brasil. A iniciativa busca ampliar o diálogo com a sociedade civil, gestores públicos, entidades esportivas, atletas e especialistas, visando à construção de uma legislação mais eficiente, democrática e alinhada às necessidades do esporte brasileiro.





De acordo com Felipe Carreras, o seminário será uma oportunidade para ouvir os diversos atores que atuam na ponta, garantindo que o texto final do PLP 234/2024 contemple avanços que fortaleçam o esporte como instrumento de transformação social, inclusão, desenvolvimento humano e geração de oportunidades.





Representatividade no debate

O seminário contará com a participação de importantes nomes do esporte nacional e representantes de entidades públicas e privadas, entre eles:

Representante da Câmara Temática de Esporte do Consórcio Nordeste;

Ricardo Leyser Gonçalves – ex-ministro do Esporte;

Orlando Silva – deputado federal e ex-ministro do Esporte;

Leonardo Castro – secretário nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte e diretor da Lei de Incentivo ao Esporte;

Representante do Conselho Nacional do Esporte (CNE);

Instituto Esporte Mais (PE) – ONG com projetos financiados pela LIE;

Yane Marques – vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB);

João Ivson – atleta paralímpico;

Representante da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE);

Carolinne Gomes Neves de Carvalho – diretora de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte;

Representante da Associação Petrolinense de Atletismo (APA);

Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE).









O seminário faz parte dos trabalhos da Comissão Especial responsável pela análise do PLP 234/2024 na Câmara dos Deputados e será fundamental para a consolidação de um marco legal robusto e alinhado aos desafios e potencialidades do esporte brasileiro.

A data e o local do evento serão divulgados em breve.

